Combat Mission Grand Tournament startet am 25.9., Anmeldung möglich

PC MacOS

Bei dem gestrigen Home of Wargamers Live Event (wir berichteten) auf dem Twitch-Kanal von Slitherine hat Matrix Games, die Wargame-Sparte, das erste "Combat Mission Grand Tournament" angekündigt. Den Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Gefeatured werden drei Spiele: Combat Mission - Battle for Normandy (im Spiele-Check), Combat Mission - Cold War und Combat Mission - Red Thunder. Jedes Spiel wird in drei je 30-tägigen Runden gespielt, wobei ihr stets für beide Seiten antretet. In jeder Runde wird zudem ein anderes Szenario gespielt. Für den Multiplayer wird das sehr komfortable PBEM++ (play by E-Mail) genutzt. Es wird Guides von Usually Hapless und Livestreams von Gamer_1745 geben. Ihr könnt euch für einen oder auch alle der Titel anmelden. Die Regeln findet ihr auf Steam. Die vier besten Spieler qualifizieren sich übrigens für ein "Combat Mission - Invitational Grand Tournament", das noch dieses Jahr stattfinden soll.