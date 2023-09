Combat Mission - Fortress Italy jetzt auch auf Steam

andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Passend zum gestrigen Home of Wargamers Live Event (wir berichteten) auf dem Twitch-Kanal von Slitherine ist die Portierung von Combat Mission - Fortress Italy auf Steam erschienen und nutzt die Slitherine-Multiplayer-Architektur. Das neue, zweiminütige Info-Video könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Combat Mission - Fortress of Italy dreht sich um die eher selten spielerisch behandelten Schlachten im "weichen Unterleib Europas" während des Zweiten Weltkriegs. Eine Ausnahme ist beispielsweise die Erweiterung Tribute to the Liberation of Italy (im Spiele-Check) zu Steel Division 2 von Eugen Systems. Combat Mission - Fortress Italy lässt euch deutsche, italienische und amerikanische Truppen kommandieren. Es gibt vier Kampagnen und 17 Standalone-Szenarios. Neben dem Hauptspiel sind auch die beiden Erweiterungen Gustav Line mit vier Kampagnen, 18 Standalone-Schlachten und zahlreichen Karten für Quick-Battle sowie Rome to Victory mit zwei Kampagnen, 15 Standalone-Schlachten und weiteren Quick-Battle-Karten auf Steam erhältlich. Gustav Line widmet sich den verzweifelten Kämpfen ums italienische Kernland rund um Salerno, Anzuo und Monte Cassino bis zur Eroberung Roms am 4. Juni 1944. Auch Operation Husky, die Landung in Sizilien, wird behandelt. In Rome to Victory setzt ihr den Marsch von Rom auf die Alpen zu, es gibt auch neue Einheiten, etwa Inder, Brasilianer, Südafrikaner und die Free French Forces oder auch die Einheiten der Luftwaffe Hermann Göring.

Das Hauptspiel kostet derzeit 50,14 Euro (statt 58,99 Euro). Gustave Line liegt bei 28,89 Euro (statt 33,99 Euro) und benötigt das Hauptspiel. Rome to Victory kostet 28,89 Euro (statt 33,99 Euro) und benötigt Hauptspiel sowie Gustav Line. Der Paketpreis liegt bei 97,13 Euro (statt 126,97 Euro).