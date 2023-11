Hamburger Embracer-Tochter Fishlabs entlässt Hälfte der Belegschaft

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seit einigen Monaten häufen sich die Meldungen von großen Entlassungen in der Spielebranche. Dabei ist häufig die Embracer Group mit ihren zahlreichen Tochterfirmen betroffen und so auch beim jüngsten Opfer: Das in Hamburg ansässige Studio Fishlabs entlässt die Hälfte seiner rund 100 Mitarbeiter.

Das Studio ist eine Tochterfirma von Plaion, vormals als Koch Media bekannt, welche seit 2018 zur Embracer Group gehören. Bekannt wurde das Studio für die Galaxy-on-Fire-Serie auf mobilen Geräten, 2021 veröffentlichten sie mit Chorus - Rise as One einen Weltraum-Shooter für PC und Konsolen.

Die Entlassungen sind Teil des großen Umstrukturierungsprogramms bei Embracer. Als konkreten Grund für den Stellenabbau nennt Plaion in der Pressemitteilung die fehlende Genehmigung und damit Finanzierung [durch Embracer] des unangekündigten Projekts "Project Black", was den Schritt unausweichlich mache. Vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat das Studio eine Förderung über 5,5 Millionen Euro erhalten, um bis 2026 das Spiel zu entwickeln. Nun wurde die Entwicklung eingestellt, wie GamesWirtschaft auf Nachfrage erfahren hat. In der Datenbank des BMWK ist der Eintrag bereits nicht mehr zu finden. Das verbleibende Team wird sich anderen Projekten innerhalb von Plaion und Embracer widmen.

Dies ist bereits die dritte Entlassung von Entwicklern in Hamburg, nachdem im April Browserspiel-Entwickler Innogames 75 seiner 400 Mitarbeiter entlassen hat und Daedalic Entertainment nach dem schlechten Abschneiden ihres Gollum-Spiels die Entwicklung eigener Spiele komplett aufgab, was 25 Mitarbeitern den Arbeitsplatz kostete.