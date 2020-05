Chorus - Rise as One: Weltraum-Shooter mit Trailer angekündigt

PC XOne PS4

Voraussichtlich Ende dieses Jahres wird mit Everspace 2 ein neues Weltraumspiel erscheinen. Für diejenigen unter euch, die generell interessiert an diesem Genre sind, könnte Chorus - Rise as One im kommenden Jahr weiteren Spiele-Nachschub bedeuten: Der im Rahmen von Inside Xbox angekündigte Titel lässt euch ebenfalls ein Raumschiff steuern sowie natürlich Gefechte mit selbigen bestreiten.

Beworben als „immersiver Einzeltitel“, der euch eine „düstere, erwachsene Geschichte von Erlösung“ bieten soll, übernehmt ihr in Chorus die Rolle von Nara, bei der es sich um eine Pilotin mit einer „gespenstischen Vergangenheit“ handelt. Mit dem Raumschiff namens Forsaken macht ihr euch auf die Suche nach jenem unterdrückendem Kult, der für das Schicksal der Protagonistin verantwortlich ist. Weiter heißt es in der offiziellen Beschreibung:

In dieser Evolution des Space-Shooters stellst Du dich nicht nur atemberaubenden Kämpfen, sondern auch persönlichen Schicksalen und dem Wunsch nach Erlösung.

Wie auch in ähnlichen Spielen dieses Genres könnt ihr im Verlauf der Handlung, die euch quer durch die Galaxie und „jenseits der Grenzen der Realität“ führt, neue Waffen, Upgrades und Fähigkeiten freischalten. Erwarten sollen euch außerdem „epische“ Schauplätze wie beispielsweise ausgedehnte Raumstationen.

Erhältlich sein wird Chorus - Rise as One für PC, Google Stadia, PS4 und PS5 sowie Xbox One und Xbox Series X (mit Smart-Delivery-Funktion, sodass ihr den Weltraumtitel nur für eine der Microsoft-Konsolen erwerben müsst). Abschließend folgt der offizielle Ankündigungstrailer, der auch kurze Gameplay-Szenen umfasst. In unserer Galerie zum Spiel findet ihr zudem die ersten Screenshots.