Nach der Entlassung der langjährigen Redaktion von 4players.de mit der Begründung , das Magazin redaktionell nicht weiterzuführen zu wollen, erscheinen dort nun doch weiter Tests. Wir haben uns entschlossen, diese hier nicht aufzuführen.

In unserem Noten-Vergleich zu Chorus - Rise as One führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Chorus - Rise as One

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar /

GamePro 83

v. 100 Chorus schlägt als arcadiges, Missions-getriebenes, recht lineares und actionlastiges Spiel einen Weg ein, der an Weltraum-Shooter der 90er wie Wing Commander, Star Fox oder Star Wars: Rogue Leader erinnert. Und das macht über viele Stunden mächtig Laune und gibt mir nur wenige Momente zum Durchatmen, bevor es ins nächste packende und speziell in der zweiten Spielhälfte recht fordernde Gefecht geht. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

8

v. 10 Der Weltraum hat einfach immer etwas Faszinierendes. Wenn er dann noch so gut umgesetzt ist wie in Chorus, würde ich am liebsten einfach nur durch die Gegend fliegen und die Sternensysteme erkunden. [...} Selbst so heißerwartete Spiele wie Everspace 2 und Star Citizen können sich an den packenden Dogfights von Chorus durchaus eine Scheibe abschneiden. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 8.5

v.100 Als ich nach zwei Tagen in rund 13 Stunden die ganze Story und jede Nebenmission erlebt hatte, wollte ich am liebsten dieses Universum noch länger erkunden. Ich wurde es mit der Zeit nicht müde, haarscharf an Asteroiden vorbei zu rasen, nach verborgenen Schätzen und Erinnerungen Ausschau zu halten und so immer wieder neue Nebenmissionen zu entdecken.

Durchschnittswertung 8.3 *Zuletzt überprüft: 06.12.2021, 16:10 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.