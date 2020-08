GC20: Chorus - Rise as One: Rasantes Gameplay aus dem Weltraumshooter

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Der Open-World-Weltraumshooter Chorus - Rise as One wurde erst im Mai dieses Jahres mit einem imposanten Trailer im Rahmen der Nextgen-Episode von Microsofts Xbox-Inside-Show angekündigt. Während der gamescom Opening Night Live gab es nun erstmals Gameplay zu sehen, das aus einer Pre-Alpha-Version stammt.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle der Ex-Kultistin Nara, die sich mit ihren Raumschiff namens Forsaken "auf eine epischen Suche nach Erlösung begibt und die Galaxie vom Einfluss des heimtückischen Großen Propheten befreien will". Chorus soll dabei eine packende Einzelspielergeschichte mit rasanten Weltraumgefechten kombinieren. Im neuen Trailer, den ihr euch unter dieser News anschauen könnt, seht ihr Naras waghalsige Flugmanöver durch Asteroidenfelder und rund um Raumstationen während sie ihre Gegner der Reihe nach ausschaltet.

Chorus - Rise as One wird von Deep Silver Fishlabs entwickelt und soll 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen.