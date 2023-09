Crusader Kings 3: Dritter Geburtstag und 3 Millionen Verkäufe

Das Mittelalter-Strategie-Rollenspiel Crusader Kings 3 (im Test) von Paradox ist diesen Monat drei Jahre alt geworden. Anlässlich des Geburtstags gibt es einige Statistiken und einen Jubiläums-Trailer, den ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt. Er fasst einige Errungenschaften der Spieler zusammen.

Das Basisspiel hat sich innerhalb dieser drei Jahre bereits drei Millionen Mal verkauft. Nicht eingerechnet sind die Erweiterungen und kosmetischen Packs, über die wir euch bei GamersGlobal in Spiele-Checks auf dem Laufenden halten.

Paradox sieht diesen verkaufstechnischen Meilenstein drei Jahre nach Veröffentlichung als Beweis für die anhaltende Stärke von Crusader Kings 3 als narratives Erlebnis und als Strategiespiel, das auch jenseits des stereotypen Geschichtsfans eine große Anziehungskraft ausübt. Interessant ist, dass für viele Spieler Crusader Kings 3 das erste große Strategiespiel von Paradox ist.

Alex Oltner, Game Director von Crusader Kings 3, äußerte sich wie folgt:

Die letzten drei Jahre waren sehr arbeitsreich und aufregend, und es ist toll zu sehen, dass so viele Leute Spaß an dem haben, was wir aufgebaut haben. Crusader Kings 3 ist ein ganz besonderes Spiel, das für fast jeden etwas zu bieten hat – für Eroberer, Baumeister, Geschichtenerzähler und Romantiker. Die Resonanz auf unsere jüngste Erweiterung Tours & Tournaments [im Spiele-Check] war besonders erfreulich, und wir haben noch so viele Ideen, die wir zum Leben erwecken wollen. Unser gesamtes Team bedankt sich bei allen, die dazu beigetragen haben, Crusader Kings 3 zu dem zu machen, was es geworden ist.