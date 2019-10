Massive Probleme bei Atari VCS, Projektleiter geht unbezahlt von Bord

andere

Die Geschicke der seit längerem angekündigten Retrokonsole Atari VCS stehen offenbar unter keinem guten Stern. Dem Bericht von The Register zufolge soll Rob Wyatt, einer der Gründungsmitglieder hinter der Xbox und Atari-Systemarchitekt, das Projekt verlassen haben, mit der Begründung, er sei seit sechs Monaten nicht bezahlt worden. „Ich habe meinen Posten als Architekt des Atari VCS am Freitag, den 4. Oktober 2019, offiziell gekündigt“, sagte der Macher auf Nachfrage des Magazins.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist es laut dem Bericht nicht klar, ob Atari VCS ohne Wyatt weitermachen und die Konsole veröffentlichen kann. Bisher wurde nur ein erster Prototyp des Mainboards für die Konsole im vergangenen Monat hergestellt. Mit Wyatt ging auch sein ganzes Team von Tin Giant, das zuletzt an den Fehlerbehebungen des Mainboards arbeitete.

Die Aufgabe, die Hardware fertigzustellen, wird nun wahrscheinlich SurfaceInk zufallen, einem anderen Unternehmen, das Atari mit der Fertigstellung der Konsole beauftragt hatte. SurfaceInk hatte sich bisher nicht zu der aktuellen Situation geäußert. „Ich habe gehofft das Projekt zu Ende bringen zu können und es nicht soweit kommen zu lassen, aber ich habe wohl keine andere Wahl mehr, als mich anderen Projekten zu widmen“, so Wyatt in dem Interview.

Laut dem Bericht soll von der Konsole bisher nicht mehr als eine leere Box existieren. Wyatt und sein Team wurden erst am 27. Juni 2018 – und somit zwei Tage vor dem Ende der Indiegogo-Kampagne – eingestellt, um die passende Hard- und Software für das Gerät zu entwickeln. Inzwischen ist bekannt, dass Atari nicht mal einen funktionierenden Prototyp hatte, als der Release der Konsole auf März 2020 verschoben wurde.

The Register hat auch mit einer Reihe Third-Party-Entwickler über potentielle Partnerschaften mit Atari für die Konsole gesprochen. Einige beschrieben das Projekt als eine echte „shit show“. Demnach soll Atari laut einiger anonymer Entwicklerstimmen jeden Cent bei der Entwicklung des Spiels umgedreht haben, was am Ende zu einer ganzen Reihe schlechter Entscheidungen geführt haben soll, die sich auch auf die Entwicklung der Konsole ausgewirkt haben. Das Gerät soll demnach, um Kosten zu sparen, über kein eigenes Betriebssystem verfügen und stattdessen auf ein unverändertes Linux-System zurückgreifen, das die Käufer dann booten und bedienen sollen. Eine eigene Benutzeroberfläche soll auch nicht existieren.

Als Resultat soll die fertige Konsole mehr ein Mini-PC sein und wird auch keinen eigenen Store zum Kauf von Spielen bieten. Im Endeffekt soll das Gerät einer Steam-Machine ähneln. Atari konnte offenbar bisher keine Entwickler gewinnen, die Spiele für die Konsole entwickeln, da die Studios Bedenken haben: Durch die Abwesenheit eines eigenen Betriebssystems oder irgendwelcher Sicherheitskontrollen könne Atari nicht beeinflussen, welche Spiele oder welche Software auf der Konsole laufen, was das Risiko von Raubkopien und Diebstahl erhöhe. Den ganzen Artikel könnt ihr euch unter dem Quellenlink durchlesen.