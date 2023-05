Amazon Prime Gaming im Juni mit Neverwinter Nights Enhanced Edition

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Neverwinter Nights Enhanced Edition ab 6,49 € bei Amazon.de kaufen.

Als Amazon-Prime-Abonnent findet ihr Woche um Woche auf der Prime-Gaming-Webseite immer wieder neue Spiele, die ihr ohne Zusatzkosten herunterladen könnt. Meistens läuft dies dann über die Amazon Games App, in manchen Fällen erhaltet ihr auch einen Key für einen Store wie Steam oder Epic Games Store. Im Mai wurde seit der letzten News sogar noch eine Runde Extra-Games verteilt, so dass ihr ab sofort folgende Spiele nachträglich in eure PC-Spielebibliothek aufnehmen könnt:

Tiny Robots Recharged (Puzzle/Logik; zum Steckbrief)

(Puzzle/Logik; zum Steckbrief) Divine Knockout (Prügelspiel; zum Steckbrief)

(Prügelspiel; zum Steckbrief) Tandem - A Tale of Shadows (Puzzle-Action; zum Steckbrief)

(Puzzle-Action; zum Steckbrief) Double Kick Heroes (Musikspiel; im Spiele-Check; zum Steckbrief)

(Musikspiel; im Spiele-Check; zum Steckbrief) Turnip Boy Commits Tax Evasion (2D-Actionadventure; zum Steckbrief)

(2D-Actionadventure; zum Steckbrief) Shattered - Tale of the Forgotten King (3D-Actionadventure; zum Steckbrief)

(3D-Actionadventure; zum Steckbrief) Calico (Lebens-Simulation; zum Steckbrief)

Ab dem 1. Juni findet ihr dort:

Sengoku 2 (Prügelspiel; zum Steckbrief)

(Prügelspiel; zum Steckbrief) Mutation Nation (Prügelspiel; zum Steckbrief)

Am 8. Juni geht es weiter mit:

Soccer Brawl (Fun-Sportspiel; zum Steckbrief)

(Fun-Sportspiel; zum Steckbrief) Over Top (Fun Racer; zum Steckbrief)

Dann folgen am 15. Juni:

The Super Spy (Prügelspiel; zum Steckbrief)

(Prügelspiel; zum Steckbrief) Top Hunter - Roddy & Cathy (Prügelspiel; zum Steckbrief)

(Prügelspiel; zum Steckbrief) Steamworld Dig 2 (2D-Actionadventure; im Spiele-Check; zum Steckbrief)

Dann folgen am 22. Juni:

Neverwinter Nights Enhanced Edition (Gruppen-RPG; siehe News; zum Steckbrief)

(Gruppen-RPG; siehe News; zum Steckbrief) Autonauts (Lebens-Simulation; zum Steckbrief)

(Lebens-Simulation; zum Steckbrief) Revita (Shoot-em-up; zum Steckbrief)

Und den Abschluss bilden am 29. Juni:

Roguebook (Sammelkartenspiel; siehe News; zum Steckbrief)

(Sammelkartenspiel; siehe News; zum Steckbrief) Once Upon A Jester (Story-Adventure; zum Steckbrief)

(Story-Adventure; zum Steckbrief) Gems of Destiny - Homeless Dwarf (Puzzle/Logik; zum Steckbrief)

Wie immer gilt: Als Prime-Abonnent dürft ihr monatlich ohne Zusatzkosten ein Twitch-Abo verschenken und damit GamersGlobal unterstützen. Wie dies funktioniert, könnt ihr zum Beispiel hier nachlesen.