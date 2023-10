Heute vor... 17 Jahren: Neverwinter Nights 2

Serie von Maverick

PC MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In der GamersGlobal News-Artikelreihe "Heute vor... xx Jahren" blicken wir auf die Releases namhafter Genre-Titel und andere Ereignisse aus der mehr als 50-jährigen Spielegeschichte zurück.

Der amerikanische Entwickler Obsidian Entertainment und Publisher Atari veröffentlichten am 31. Oktober 2006 hierzulande das AD&D-RPG Neverwinter Nights 2 für PC. Das mit dem seinerzeit neuen Advanced Dungeons & Dragons 3.5-Regelwerk ausgestattete Computer-Rollenspiel nutzte im Vergleich zum Vorgänger die "Electron"-Engine, eine technisch verbesserte Version der früher verwendeten Aurora-Engine, die die Fantasy-Spielwelt wesentlich detailreicher darstellen konnte.

Die Hauptstory des (in drei Akten unterteilten) Spiels spielte rund um die Hafenstadt von Neverwinter und drehte sich um die Bedrohung durch einen bösen Magier. Dieser wollte sich der besonderen Kräfte eines mächtigen Wesens, den "König der Schatten" bedienen, um die Welt von Faerun ins Chaos zu stürzen. Wir schlüpften in die Rolle eines Helden aus dem Dorf Westhafen, der über ein mysteriöses Erbe aus vergangenen Zeiten verfügte und nach einem Überfall auf Westhafen eine Gruppe von Gefährten rekrutierte, um die unheilvollen Pläne letztendlich zu durchkreuzen.

Während Biowares Neverwinter Nights uns noch in die Rolle eines Einzelhelden zwängte (plus KI-Begleiter) war der Nachfolger (der erneut ein vielseitiger RPG-Baukasten war) wieder mehr als klassisches Party-RPG ausgerichtet: Unsere mehrköpfige Gruppe konnte, wie in Baldur's Gate, direkt in den Kämpfen gesteuert und individuell über ein Inventar-Management ausgerüstet werden. Zudem besaßen die Gefährten eine Persönlichkeit und eine eigene Questlinie, was der Interaktion innerhalb der Gruppe zugute kam. Im späteren Verlauf der Geschichte konnte auch eine eigene Festung erworben und verwaltet werden.

Die Rezeption von Neverwinter Nights 2 in der Spiele-Presse war im Allgemeinen positiv, was die verbesserte Grafik, die Story, die Partymitglieder und das umfangreiche Modding betraf. Kritische Stimmen wurden aber laut wegen diverser Technik-Problemen und Bugs, mit denen der Titel anfangs zu kämpfen hatte. Während es in den USA nur eine Limited Edition von NWN 2 gab, kamen in Deutschland mit der" Lawful Good Limited Edition" und "Chaotic Evil Limited Edition" gleich zwei in den Handel. Diese unterschieden sich optisch unterschieden und beruhten von der Namensgebung auf dem Moral-System des weltbekannten P&P-Rollenspiels.

Für Neverwinter Nights 2 wurden seitens von Obsidian Entertainment noch zwei Add-Ons nachgereicht: Zuerst erschien Mask of the Betrayer (2007) und im Jahr 2008 folgte dann noch Storm of Zehir. Mask of the Betrayer setzte nach der Hauptstory an und führte uns in das Reich Rashemen, wo wir uns einem Fluch auseinandersetzen mussten, der langsam unsere Seele verzehrte. Storm of Zehir war hingegen ein eigenständiges Abenteuer, das den Fokus auf die Erkundung und den Handel legte und mehr Freiheiten bei der Zusammensetzung unserer Gruppe und seiner Geschichte bot.