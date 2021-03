Roguebook: Strategischer Deckbuilder im Gameplay-Trailer

PC

Mit einem frischen Gameplay-Trailer wollen euch Nacon und Entwickler Abrakam Entertainment auf ihren kommenden Deckbuilder-Titel Roguebook aufmerksam machen, der zuvor via Kickstarter erfolgreich finanziert wurde. Das neue dreiminütige Video, das ihr euch nachfolgend unter diesen Newszeilen anschauen könnt, vermittelt euch weitere optische Eindrücke, gewährt aber gleichzeitig auch Einblick in die Spielmechaniken und Features des mit Roguelike-Elementen versehenen, strategischen Kartenspiels im Comic-Look.

In Roguebook, das von Abrakam Entertainment, dem Studio hinter Faeria (im Spiele-Check), unter Mitwirkung von Designer Richard Garfield (dem Schöpfer von Magic - The Gathering) entwickelt wird, verschlägt es euch erneut in die Fantasy-Welt von Faeria. Mit insgesamt vier auswählbaren Helden-Charakteren (davon zwei zu Beginn) formt ihr mit der Zeit ein Team, um es mit den Legenden des namensgebenden "Roguebook" aufzunehmen, eines uralten und verfluchten Buchs, dessen Existenz alle Lebewesen von Faeria bedroht und in dem ihr gefangen seid.

Dazu erkundet ihr quasi die leeren Seiten des Buches und füllt die sich vor euch aufbauende und zufällig generierte Welt mit Begegnungen und anderen Herausforderungen. In den taktischen, rundenbasierten Kämpfen greift ihr auf zahlreiche individuelle Karten zurück, bildet Team-Kombos, um noch mächtigere Synergie-Angriffe zu starten - und feilt nach erfolgreichem Gefecht weiter an den individuellen Karten-Decks und Fertigkeitsbäumen eurer Helden, um den immer stärker werdenden Gegnern auf eurer heroischen Quest zu trotzen.

Roguebook soll am 24. Juni 2021 zuerst für PC via Steam erscheinen, zu einem späteren Zeitpunkt folgen auch die Konsolen-Portierungen (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch).