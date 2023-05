AGS Awards 2022: Nightmare Frames ist das AGS-Spiel des Jahres 2022

PC

Kurz vor Mitternacht, am 27. Mai 2023, gingen die jährlichen AGS-Awards mit der traditionellen Online-Preisverleihung zu Ende. Die AGS-Community hat entschieden: Mit insgesamt sechs Preisen, darunter der wichtigste Award "Best Game Created with AGS", ist Nightmare Frames (zum Spiele-Check) der Gewinner des Abends. Die weiteren Siege trug das neueste Spiel von Postmodern Adventures in den Kategorien "Best Writing", "Best Character" für den Protagonisten Alan Goldberg, "Best Gameplay", "Best Original Music & Sound Design" sowie "Best Puzzles" davon.

Aber auch der Beitrag des Indie-Entwicklers WatchDaToast aus Deutschland, Beyond the Edge of Owlsgard (zum Spiele-Check) war erfolgreich und räumte die Preise für "Best Background Art", "Best Character Art" sowie "Best Animation" ab.

Zwei Awards gingen an The Witch's Lullaby (zum User-Artikel) von Honza Vávra, der mit seinem Märchen-Spiel im Jahr zuvor bereits den Adventure Jam 2022 gewinnen konnte. Die Kategorien "Best Freeware Game Created with AGS" und "Best Short Game" gehören demnach The Witch's Lullaby.

Das neueste Spiel von Cloak and Dagger Games, herausgebracht von Wadjet Eye Games, konnte bei diesen Awards seiner Favoritenrolle leider nicht gerecht werden. The Excavation of Hob's Barrow (zum Spiele-Check) gewann lediglich den Award für "Best Voice Work".

Die weiteren Gewinner: Zid Journey ("Best Demo"), Snow Problem ("Best Non Adventure Game Created with AGS") und Don't Give Up The Cat ("Best Short Game"). AGS-User Mandle hat zudem eine Ehrung für sein Lebenswerk erhalten ("Lifetime Achievement") und ErioOo wurde für "Best Innovation" ausgezeichnet.