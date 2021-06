Nightmare Frames: Neues Retro-Adventure von Postmodern Games

PC

Der Indie-Entwickler Postmodern Games hat sich im letzten Jahr mit seinen beiden Retro-Point-and-Click-Adventures Billy Masters Was Right (News) und Urban Witch Story (News) einen Namen in der Indie-Adventure-Szene gemacht und wurde dafür von der Adventure Game Studio Community mit insgesamt neun Auszeichnungen geehrt.

Mittlerweile arbeitet das Studio an seinem ersten kommerziellen Spiel Nightmare Frames, welches erneut ein Point-and-Click-Adventure sein wird. In diesem übernatürlichen Thriller steuert ihr den Drehbuchautor Alan Goldberg durch die Straßen Hollywoods der 1980er Jahre, auf der Suche nach dem "gruseligsten Horrorfilm aller Zeiten". Dabei dürft ihr euch unter anderem mit einer exzentrischen Millionärin, B-Movie-Produktionsfirmen, religiösen Kulten und einer kleinen Geisterstadt namens Serena herumschlagen. Wie auch die Vorgängerspiele setzt Nightmare Frames auf Retro-Feeling. Die Grafiken werden in stilechten 320x200 Pixeln dargestellt, die Steuerung setzt auf ein, auch heute noch verwendetes, "Zwei-Knopf-Interface". Die musikalische Untermalung stammt vom Synthwave-Musiker Heclysma. Die Spielzeit soll deutlich länger als in den zuvor kostenlos erschienenen Spielen sein, was sich in den über 60 spielbaren Locations, die von über 50 Charakteren bevölkert werden, widerspiegelt.

Nightmare Frames soll 2022 über Steam erscheinen. Am Ende dieser News findet ihr den Trailer mit ersten Einblicken in das Spiel.