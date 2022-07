Adventure Jam 2022: Die Gewinner stehen fest

PC

Die Indie-Spiele-Plattform itch.io war in diesem Jahr das erste Mal Gastgeber für den jährlich stattfindenden Adventure Jam. Die Idee dahinter ist es, Indie-Entwickler dazu zu inspirieren, innerhalb von 14 Tagen mit wenigen Regeln ein kleines Adventure fertigzustellen. Dabei soll vor allem die Kreativität gefördert werden. Textadventures oder Retro-Pixel-Point-and-Clicks sind genauso willkommen wie moderne 3D-Abenteuer oder Mischformen aus allem.

In den zwei Wochen vom 4. bis zum 18. Juni wurden 99 Beiträge eingereicht, unter denen ihr bis gestern für eure Favoriten abstimmen durftet. Jetzt wurden die Gewinner bekannt gegeben: Über Platz 1 darf sich Honza Vávra mit The Witch's Lullaby (zum User-Artikel) freuen, der sein klassisches Point-and-Click-Adventure mit dem Adventure Game Studio umgesetzt hat. Knapp dahinter sind Powerhoof, die Entwickler der Unity-2D-Adventure-Engine PowerQuest, mit The Telwynium - Book Two auf Platz 2 gelandet. Der dritte Platz ging an Last Christmas von Polytely Games.

Ihr könnt alle Beiträge kostenlos bei itch.io herunterladen. Die komplette Rangliste mit vielen weiteren interessanten Indie-Adventures könnt ihr euch hier ansehen.