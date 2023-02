PM: PS5-Creators: So nutzt Forspoken die Leistungsfähigkeit der PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Athia ist eine riesige offene Welt, in der Spieler unzählige Orte entdecken, Kreaturen bekämpfen und Geheimnisse lüften können. Möglich ist dies mithilfe der Leistungsfähigkeit der PlayStation, die sich Luminous Productions für Forspoken zunutze gemacht hat. Dank ihr kann Frey etwa in Kämpfen magische Flammen aus ihren Händen schießen und sich per Schnellreise in hohem Tempo auf der weitläufigen Weltkarte fortbewegen.

Jetzt, da PS5-Konsolen leichter erhältlich sind und somit mehr Spieler in die Welt von Forspoken eintauchen können, gewährt Takeshi Aramaki, Leiter von Luminous Productions und Direktor von Forspoken, einen Einblick darin, wie das Team von Luminous Productions diesem Abenteuer mithilfe der Leistungsfähigkeit der PS5 Leben einhaucht:

PlayStation Blog: Was waren Ihre ersten Eindrücke als Entwickler, als Sie von der Leistungsfähigkeit und den Möglichkeiten der PS5 erfahren haben?

Takeshi Aramaki: Dank der neuesten GPU, die Raytracing unterstützt, und einer Highspeed-SSD, die das sofortige Auslesen von Daten ermöglicht, hatte ich den Eindruck, sie könnten bedeutende Änderungen für die Spieleentwicklung insgesamt bewirken. Die Möglichkeit, Assets ohne Ladezeiten auf dem Bildschirm darstellen zu können, würde für ein neues Spielerlebnis sorgen, so mein Gedanke. Als wir dann anfingen, Spiele für PS5 zu entwickeln, überraschte mich am meisten, wie einfach die Entwicklung von Spielen für die Konsole war.

Der DualSense Wireless-Controller sorgt dank seiner Haptik und den adaptiven Triggern für Immersion, die ihresgleichen sucht. Welche Herangehensweise verfolgte Ihr Team bei der Entwicklung dieses PS5-Spiels, um den DualSense Wireless-Controller einzubinden?

So einzigartig, wie der DualSense ist, wollten wir ihn zur Entwicklung eines Spiels nutzen, das Spieler in vollen Zügen spüren und erleben können. Da wir Forspoken für PS5 entwickelten, entschieden wir, die L2- und R2-Tasten dem Wirken von Magie zuzuweisen, wodurch Spieler das Feedback der adaptiven Trigger spüren können. In Forspoken gibt es mehr als 100 Zauber, für die wir jeweils die Stärke des Feedbacks angepasst haben. Dadurch sehen die Zauber nicht nur unterschiedlich aus, sondern fühlen sich auch alle einzigartig an. Das haptische Feedback vermittelt Spielern darüber hinaus ein authentisches Gefühl davon, sich in hohem Tempo fortzubewegen, wenn sie den Magischen Parkour einsetzen.

In der offenen Fantasy-Welt von Forspoken können Spieler sich per Schnellreise in extrem hohem Tempo fortbewegen. Wie hat sich das Team die Leistungsfähigkeit der PS5 zunutze gemacht, um das zu ermöglichen?

Dank ihrer SSD ist die PS5 ca. 100-mal schneller als die PS4, was an sich bereits enorm ist. Darüber hinaus verwendet sie Oodle Kraken und Oodle Texture zur Datenkomprimierung. Hinzu kommt, dass die Speicherbelegung und Dekomprimierung der PS5 in der Hardware erfolgt. Die Datenverarbeitung der CPU stellte uns vor die größte Herausforderung, weshalb wir mehr als 100 Änderungen an unserer Luminous Engine vornahmen, bis das Auslesen der Daten schließlich mit der gewünschten Geschwindigkeit erfolgte.

Forspoken wartet mit einer atemberaubenden Vielzahl an visuellen Effekten für Magie und Charakteranimationen während des Reisens und der Fortbewegung auf. Wie hat sich das Team die Leistungsfähigkeit der PS5 zunutze gemacht, um diese beeindruckende optische Performance zu erreichen?

Wir wollten mit Forspoken ein optisches Spielerlebnis bieten, das seinesgleichen sucht. Die GPU übernimmt den Shader, der für visuelle Magieeffekte zuständig ist, während die CPU die verschiedenen Datenverarbeitungsanforderungen für den Magischen Parkour erfüllt. Die Leistungsfähigkeit der PS5 war für unsere Zwecke mehr als ausreichend. Die Konsole ist sogar derart leistungsstark, dass wir dazu angespornt waren, noch mehr visuelle Effekte hinzuzufügen. Eine solche optische Performance erfordert für gewöhnlich eine hohe Speicherkapazität, doch die Entwicklungstools der PS5 sind so einfach zu handhaben, dass wir schneller denn je mit unserer Arbeit vorankamen. Dadurch blieb uns eine Menge Zeit, um den Speicher- und Verarbeitungsaufwand der optischen Performance in Forspoken zu optimieren.

Welcher der bisher auf PS5 erschienenen Titel ist ihr Lieblingsspiel? Und wie nutzt es aus Entwicklersicht die Hardware am besten zu seinem Vorteil? (Anmerkung: Nennen Sie ein Spiel, das nicht von dem Unternehmen entwickelt wurde, mit dem sie in Verbindung stehen.)

Von allen aktuellen PS5-Titeln habe ich die meisten Stunden mit Marvel’s Spider-Man: Miles Morales zugebracht. Das Spiel macht an sich bereits Spaß, aber die extrem schnelle Fortbewegung und die kurzen Ladezeiten machen es im Vergleich zur PS4-Version zu einem völlig anderen Spielerlebnis. Außerdem setzt es die neuen PS5-Features „Aktivitäten“ und „Spielhilfe“ hervorragend um und bietet Spielern so zahlreiche Möglichkeiten, sich in der Spielwelt zu beschäftigen und ihr erhalten zu bleiben. Das fand ich genial.