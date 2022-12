PM: Neue Forspoken-Charaktere, Gebiete, PS5-Boni und mehr enthüllt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nun, wo wir uns den Magic Parkour, das Kampfsystem und einige Aktivitäten in Athia näher angesehen haben, stellen wir euch mit großer Freude das Gameplay-Showcase für Forspoken vor.

Ella Balinska, die Schauspielerin von Frey Holland aus Forspoken, enthüllt neue Gameplay-Inhalte: Freys spannenden Kampf gegen Tanta Sila, die Begegnung mit einem sehr mächtigen Breakbeast und die unheilvolle Einführung eines unbekannten Charakters: Tanta Olas.

Außerdem erhalten wir einen spannenden Einblick in das neue mitreißende Spielerlebnis, das Forspoken auf der PlayStation 5 bietet.

Möchtet ihr euch diese neuen Inhalte selbst ansehen? Schaut euch unten das Gameplay-Showcase zu Forspoken an:

Hier erfahrt ihr weitere Details zum fantastischen Gameplay-Showcase zu Forspoken. Bitte beachtet jedoch, dass dieser Artikel kleinere Spoiler zur Story von Forspoken enthält.

Nachdem sie auf mysteriöse Weise in das geheimnisvolle Land Athia gelangte, hat Frey nur noch ein Ziel: In der verdorbenen, gefährlichen neuen Umgebung überleben und nach New York City zurückkehren.

Doch ihre Motivation in ihre Heimatstadt zurückzukehren, wird schnell beiseitegeschoben: Frey erfährt, dass Olevia, ein kleines Mädchen, mit dem sie während ihrer Zeit in Athia eine besondere Bindung aufgebaut hat, bei einem Angriff von Tanta Sila ermordet wurde – einer einst wohlwollenden Matriarchin von Athia, die verrückt und grausam wurde.

Von Wut und Trauer getrieben zieht Frey los, um Olevias Tod zu rächen und Tanta Sila ein für alle Mal zu besiegen.

Diesen magischen Showdown als intensiv zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung – Freys Überzeugung und ihre neuen Fähigkeiten werden gegen Silas überwältigende Kraft in einem Kampf getestet, der an ein großartiges Feuerwerk erinnert.

Apropos glorreiche Schlachten: Frey trifft in Athia auf einige andere Bestien, die ihren Mut auf die Probe stellen …

In Athia trifft Frey fast sofort auf ein Phänomen, das als Breakbekannt ist – eine verheerende Krankheit, die alles verdirbt, was sie berührt.

Das vielleicht beste Beispiel für diese verdorbene Macht ist eine Handvoll gewaltiger Breakbeasts.

Diese schrecklichen Kreaturen sind in verschiedenen Gebieten von Athia zu finden. Bei Begegnungen mit ihnen muss Frey ihre Kampfkünste und Magic Parkour-Fähigkeiten auf die Probe stellen. Aber Vorsicht: Mit diesen “ultimativen” Breakbeasts ist nicht zu spaßen.

Die Kombination verschiedener Magietypen und Magic Parkour-Moves kann bei diesen heftigen Kämpfen besonders hilfreich sein. Daher ist es am besten, verschiedene Strategien auszuprobieren, wenn ihr den Bestien unterliegt.

Durch den Kampf gegen die wilden Bestien hat Frey Heimweh nach New York, doch selbst nach ihrer Rückkehr in den Betondschungel ist alles viel gefährlicher, als es scheint …

Freys Wunsch, Athia zu verlassen und nach New York City zurückzukehren, wird auf tragische Weise in einem finsteren Komplott gegen sie eingesetzt, hinter dem keine andere als Tanta Olas steckt.

Dank ihrer Illusionskunst ist Olas in der Lage, mit Magie eine trügerische Version von New York City zu erschaffen, in der sie Frey in die Falle locken will.

Frey ist verblüfft, als sie sich plötzlich in der vertrauten Umgebung ihrer Heimatstadt wiederfindet. Doch als sie erkennt, dass der Schein trügt, ist es bereits zu spät.

Indem sie Frey ablenkt und in ihrer erschaffenen Illusion einschließt, offenbart sich Olas als eine nicht zu unterschätzende Gegnerin – vielleicht nicht mit einer Stärke wie Sila, aber mit mentaler Macht.

Während eine Begegnung mit Olas einem schlechten Traum gleicht, ist die PS5-Demo von Forspoken ein wahr gewordener Traum für Fans, die endlich als Frey spielen wollen! Ladet die Demo am besten noch heute herunter und stürzt euch in die faszinierende Action.

Wir hoffen, dass euch diese noch nie zuvor gezeigten Einblicke in die Welt von Forspoken gefallen haben – und keine Sorge, Athia hält noch viele weitere Überraschungen für euch bereit. Erlebt Freys Reise selbst am 24. Januar 2023, wenn Forspoken für PlayStation 5 erscheint.