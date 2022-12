Forspoken: Demo ab sofort für PS5 verfügbar

PC PS5

Eines der frühesten Highlights im kommenden Spielejahr könnte das Actionspiel Forspoken von Square Enix werden. Im Rahmen der Game Awards 2022 wurde letzte Nacht ein neuer Trailer gezeigt, sowie eine ca. 30 Gigabyte große Demo in den Playstation Store gestellt. Aufgrund des deutschen Jugendschutzes kostet sie hierzulande 25 Cent, in ausländischen Stores erhaltet Ihr sie gratis. Spielstände können nicht in die Vollversion transferiert werden.

Forspoken ist das Debütwerk des Studios Luminous Productions. Der Studioname leitet sich von der gleichnamigen Luminous-Engine ab, die erstmals im Jahr 2016 bei Final Fantasy 15 zum Einsatz kam. Ihr steuert Frey, eine junge, schwarze New Yorkerin, die plötzlich in die Fantasiewelt Athia katapultiert wird. Dort hat sie magische Fähigkeiten, die sie in einer weitläufigen Open World einsetzen kann.