Forspoken: PC-Version erneut mit sehr hohen Hardwareanforderungen

Bei den PC-Versionen von PS5-Titeln zeichnet sich langsam ein Trend zu leistungsfähiger Hardware ab. Bereits mit Returnal waren die Anforderungen an den PC der interessierten Spieler mit 32 GB RAM sehr hoch, Forspoken setzt aber noch einen drauf. Das Actionadventure hätte als Minimum gerne 16 GB RAM, einen Ryzen 5 1600 oder i7-3770 mit jeweils 3.7 GHz und eine GTX 1060 mit 6GB VRAM oder RX 5500 XT mit 8 GB VRAM für eine Auflösung in 720p. Empfohlen werden allerdings 24 GB RAM, ein Ryzen 5 3600 oder i7-8700K ebenfalls mit 3.7 GHz und eine Radeon RX 6700 XT mit 12 GB VRAM oder RTX 3070 mit 8 GB VRAM. Das bringt dann immerhin schon 1440p und 30 fps. Wer Forspoken auf dem PC in Ultra mit 2160p und 60 fps genießen will, muss noch mehr dazu legen, denn hier geht laut Kotaku ohne 32 GB RAM, einen Ryzen 5 5800 X oder i7 12700K mit 3.8 GHz und eine Radeon RX 6800 XT mit 16 GB VRAM oder RTX 4080 mit 16GB VRAM, nichts.



Die Anforderungen sind überraschend, weil die PC-Version von Forspoken parallel zu der PS5-Version entwickelt wurde und daher eine bessere Portierung zu erwarten war. Die Spiele der letzten Konsolengeneration von Sony hatten weitaus genügsamere Anforderungen an die PC-Hardware. Folglich war auch das Publikum für diese Versionen größer und mutmaßlich rentabler. Einen aktuellen Titel mit benötigten 16 GB RAM bei einer Auflösung von 720p auf dem PC zu bringen macht eher den Eindruck, als wäre der PS5-Port noch nicht so recht ausgereift. Ob noch weitere PS5-Titel derart hohe Anforderungen an die PC-Hardware stellen und sich der Verdacht um eventuelle Port-Probleme erhärtet wird sich noch zeigen.