PM: Macht mit beim großen Forspoken-Quiz und gewinnt exklusive Preise (Sony Playstation Blog)

Als die New Yorkerin Frey plötzlich in das Land Athia transportiert wird, beginnt für sie das Abenteuer ihres Lebens. Geführt von einem sprechenden Armband erkundet sie die atemberaubende, offene Welt von Forspoken und muss sich immer neuen Gefahren stellen. Tiere und Menschen wurden durch eine verheerende Seuche, den Bruch, in monströse Kreaturen verwandelt, und die Tantas, die einst gütigen Herrscherinnen Athias, scheinen den Verstand verloren zu haben und regieren nun mit Gewalt und Schrecken. Zum Glück verfügt Frey nun über magische Kräfte, mit denen sie sich in atemberaubender Geschwindigkeit fortbewegen und ihre Gegner mit mächtigen Zaubersprüchen besiegen kann.

Wenn ihr alle Fragen richtig beantwortet, dann braucht ihr nur noch etwas Losglück, um einen der drei fantastischen Preise zu gewinnen.

Hauptpreis:

Der glückliche Gewinner darf sich über ein streng limitiertes Hype Kit freuen. Es enthält neben Pins und Info-Sheets eine wunderschöne Replik des ersten Umhangs, den Frey in Forspoken trägt. Das fantastische Hype Kit für alle Forspoken-Fans ist nicht im Handel erhältlich.

Weitere Preise:

Ein Gewinner erhält ein exklusives Forspoken-Paket mit einem Steelbook, einem Art Card Set, einer Stofftasche mit Logo, einem Wireless Charger und einem Metall-Poster mit Key Art im Format 28cm × 21cm.

Ein Gewinner erhält ein Paket mit Steelbook, einem Art Card Set, einem Stoffbeutel mit Logo und einem Wireless Charger.

Das Gewinnspiel läuft vom 20.02.2023 um 09:00 Uhr bis zum 06.03.2023 um 15:00 Uhr. Beantwortet die Quizfragen, akzeptiert die Teilnahmebedingungen und gebt eure E-Mail-Adresse an.