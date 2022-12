Forspoken Preview+

Im Tutorial legt ihr euch direkt mit einem Drachen an.



Shooting-Star

In der Welt findet ihr Materialien zum Verbessern eures Umhangs und von Anhängern mit Bonus-Effekten, aber auch magische Zeichen, die ihr als Asche-Lackierung auf Freys Nägel anbringen könnt, um von Buffs zu protfitieren.

Höher, schneller, weiter

"Sprich nicht mit mir!", blafft Frey in Richtung ihrer rechten Hand. Um den Unterarm hat sich dort eine Masse an goldenen Reifen geschlungen, die leicht golden glüht, wenn die süffisante Männerstimme daraus antwortet. An der Stelle will die Protagonistin Reif (oder wie er sich selbst lieber nennt: Armberge) nur schnell los werden, doch nach dem unsanften Trip aus New York ins das fantastische Land Athia kann sie die Zauberkräfte des Artefakts noch gebrauchen. Kurz darauf kämpft sie gegen einen Drachen, landet im "Mittelalter-Knast", um kurz darauf zu türmen und einen Weg nach Hause zu suchen. Doch die einzige Person, die ihr damit helfen kann will im Austausch ihre Unterstützung im Kampf gegen die zerstörerische Kraft, die Athia zerstört.Das ist die schräge Prämisse in, dem neuen Action-RPG von Luminous Productions, einer Studio-Ausgründung des Entwicklungsteams hinterinnerhalb von Square Enix. Auf Einladung des Publishers konnte ich bereits in drei Stunden frühe Kapitel innerhalb der Story erleben sowie einen ersten Bosskampf bestreiten. Dabei hinterließen besonders das Heldenduo und das magische Parcour-System bei mir einen guten Eindruck.Das Land Athia wird von einer Plage bedroht, die Tiere und Menschen zu Monstern macht und so haben sie die letzten Überreste der Menschheit in einer Stadt verkrochen. Dieser Bedrohung stellt sich Frey, die sich dennoch außerhalb der Stadtmauern bewegen kann und Feinden mit Zaubersprüchen einheizt. Über 100 davon, verteilt auf vier Elemente soll man in Forspoken finden können, doch für den Anfang war ich auf Erdmagie mit drei Angriffs-Zaubern und einigen Support-Sprüchen beschränkt.Die offensiven Zauber vom Typ Erde waren spielerisch wie in einem Third-Person-Shooter umgesetzt: Beim Standard-Angriff mit leichten Druck auf R2 schießt Frey kleine Projektile, ein wenig als würde sie eine Fingerpistole machen. Drücke ich den adaptiven Trigger des Dualsense dagegen durch, lade ich die aktuell ausgerüstete starke Magie aus, die ich über ein Waffenrad (oder besser gesagt, ein Dreieck) schnell wechsle. So schleuderte ich entweder explodierende Geschosse, ballerte im Schnellfeuer oder manifestierte einen Schild vor mir, den ich aber auch offensiv einsetzen kann, indem ich ihn in Schrapnelle zerspringen lasse.In der Welt sammelt ihr Mana, mit dem ihr eure Kräfte weiter verbessert oder neue Angriffe lernt, darunter auch Unterstützungsfähigkeiten wie die Beschwörung einer schießwütigen Pflanze. Der Einsatz der Fähigkeit lädt sich schneller auf, wenn ihr den Feinden Treffer vor den Latz knallt, dasselbe gilt für einen besoners starken Spezialangriff.