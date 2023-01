Forspoken Test+

Teaser Die Macher von Final Fantasy 15 entführen in eine neue Fantasy-Welt, die nicht den grafischen Zauber früherer Tech-Demos versprüht, aber in Sachen Kämpfe und Bewegung viel Spaß bietet.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobal



Bei Square Enix gründete sich das Team um Final Fantasy 15 schon vor dem Release des Titels neu als internes Studio Luminous Productions. Wie schon bei besagtem JRPG basiert das neueste Werk der Entwickler auf der Luminous Engine. Bei seiner Ankündigung beeindruckte auch die Grafik von Forspoken und da die Heldin obendrein darin mit ihren magischen Fähigkeiten auch sehr schnell durch die Landschaft spurtet, hoffte mancher hier auf ein auch optisch beeindruckendes Nextgen-Spiel, erscheint der Titel doch zunächst nur für PS5 und PC.



Beim fertigen Spiel bleibt der Wow-Effekt in puncto Optik aber aus. Warum Forspoken nicht nur grafisch nicht auf der Höhe der Zeit wirkt, aber mit seinem Gameplay-Kern vieles richtig macht, verrät euch dieser PS5-Test. Im oben eingebundenen Video und in den Screenshots seht ihr jeweils den Raytracing-Modus, bei dem Raytracing aber nur für die Darstellung der Schatten in der Nähe der Spielfigur zum Einsatz zu kommen scheint.

Ihr schlüpft in die Rolle des New Yorker Straßenkindes Frey. Nachdem die junge Frau einen seltsamen Armreif findet, strandet sie im Fantasy-Reich Athia. Der Reif ist mit einer neckischen Persönlichkeit ausgestattet und lässt sich nicht mehr von ihrem Arm lösen. Aber Glück im Unglück: Ihr unfreiwilliger Sidekick verleiht Frey auch magische Fähigkeiten und die kann sie gebrauchen, denn eine magische Plage namens der Bruch verwandelt jeden in Monster. Nur in der letzten Stadt Ciphal leben noch Menschen. Mit dem Bruch in Verbindung stehen die vier Tantas. Die einstigen Retterinen der Welt wurden korrumpiert und haben es nun auf die neue Zauberin im Block abgesehen.



Das riecht nach Ärger und Kämpfe sind in der Tat eines der zentralsten Elemente von Forspoken. Frey beginnt mit Erdmagie und lernt im Spielverlauf drei weitere Zauber-Arten mit eigenen Skilltrees. Grundlegend bietet jede Magie eine Standard-Attacke wenn ihr R2 hämmert und drei offensive Zauber, die durch halten von R2 ausgelöst werden. Bei der Feuer-Magie prügelt ihr etwa mit Schwert-Hieben, und nutzt beim Aufladen Flamenfäuste, Rundumhiebe mit einer Riesenklinge einen Flammenspeer.



Dazu kommen Hilfszauber, die ihr mit Druck auf L2 auslöst. Das können Beschwörungen sein, Spezialattacken oder eure Angriffe buffende Areale. Ihr könnt aber auch einen Zauber finden, der Gegenstände um euch herum ins Inventar schaufelt, sodass ihr nicht mehr einzelne Blumen pflücken müsst. – Im Kampf ist ein schönes Detail, dass jeder magische Unterstützung einen separaten Cooldown hat. Ihr könnt die also fleißig nacheinander raushauen. Abgerundet wird jede Magie-Schule von einer sich langsam aufladenden Super-Attacke.

Ähnlich wie in Prüglern wie Bayonetta erhaltet ihr einen Kampfrang, der vor allem durch feindliche Treffer sinkt. Allerdings ist es eine übergeordnete Wertung, die zwischen Kämpfen bestehen bleibt. Ein hoher Rang gibt zusätzliche EXP und Loot-Drops.

Zauberlehrling

In Sachen Verteidigung dämpft ein Schild auf Kosten der Ausdauer Schaden a und nach einem Treffer könnt ihr per Konter zurückschlagen, es sei denn es ist ein schwerer Angriff, der euch wegschleudert, was häufig der Fall ist. Die Maxime in Forspoken lautet also: Gar nicht erst treffen lassen! Bei gedrückter Kreis-Taste spurtet ihr mit magischem Parcours herum und weicht so fast allen Angriffen automatisch aus. Das sieht dank der Animationen und Lichteffekte gekonnt aus, erfordert aber im Grunde nur einen Skill von euch: Ihr müsst den Überblick behalten. Gegner anvisieren ist Pflicht, damit die Kamera noch mitkommt und auch da gibt es kleine Schnitzer. So wird in Gruppenkämpfen beim Todes eines Feindes oft nicht direkt der nächste in den Fokus genommen und ihr könnt Gegner nicht aufschalten, wenn ihr gerade zaubert.