PM: Vorstellung der neuen Forspoken Collection (Sony Playstation Blog)

Das Team von Luminous Productions ist aufgeregt, die brandneue „Forspoken Collection“ anzukündigen, um die anstehende Veröffentlichung von Forspoken zu feiern. Wir freuen uns sehr darüber, diese Linie endlich enthüllen zu können!

„Der PlayStation Gear Store freut sich sehr darüber, Teil der offiziellen Veröffentlichung der „Forspoken Collection“ sein zu dürfen – gemeinsam mit Luminous Productions haben wir hart daran gearbeitet, dass die Inhalte perfekt für die Community sind. Wir hoffen, dass ihr sie genauso lieben werdet wie wir es geliebt haben, sie zu erstellen.“

Wir freuen uns sehr über das Ergebnis – besonders über das Forspoken-Logo, die zusätzlichen Details und verschiedene andere Designelemente. Wir sind begeistert davon, wie die Inspiration von Designs im Spiel dazu genutzt wurde, moderne Aspekte aus einer Fantasiewelt einzuführen.

Obwohl Forspoken ein unglaublich komplexes Spiel ist, das voller Überraschungen und Details steckt, hat es dennoch ein Kernkonzept: Die Verbindung von Moderne und Fantasy. Die Hauptgeschichte – Freys Reise aus der modernen Gegenwart in eine Fantasiewelt – repräsentiert dieses Konzept deutlich. Was das künstlerische Konzept betrifft war es unser Ziel, eine ganz neue Art fantastischer Symbole zu kreieren und diese mit einer modernen Empfindsamkeit zu verbinden.

In der Welt von Forspoken symbolisiert Gold magische Macht. So haben auch in der modernen Welt, in der wir leben, Gold und Magie seit Urzeiten eine tiefe Verbindung. In der Alchemie zum Beispiel wird Magie benutzt, um Gold herzustellen. Außerdem ist Gold schon an sich wertvoll, wenn man es aus einer wirtschaftlichen Perspektive betrachtet, und daher für die Menschen immer besonders. Bei der Erschaffung des Forspoken-Universums haben wir die Magie des Goldes genutzt und es zur wichtigsten Farbe gemacht.

Das T-Shirt dieser neuen Kollektion und die Münzen erlauben es Spielern, ein bisschen von Forspokens goldener Magie in ihren Alltag zu bringen.

Erkennt ihr das Abzeichen auf dieser Jacke? Wenn ja, seid ihr sehr aufmerksam! Dieses Abzeichen findet sich auf Freys Hose im Spiel und ist ein subtiles Detail, das nicht jedem aufgefallen wäre. Das Motiv dieses Abzeichens ist Freys rechte Hand, die sie benutzt, um ihre Magie zu wirken.

Frey trägt das Abzeichen, ohne seine Bedeutung zu kennen, während sie noch im modernen New York lebt. Ein Hinweis darauf, dass Athia schon längere Zeit versucht hat, sie zu kontaktieren. Aus der Sicht eines Designers passt Freys schwarze Jeans gut zu den Umhängen und Gürteln der Fantasiewelt. Dass dieses Abzeichen auf einer Jacke im echten Leben zu finden ist, ist ein Verweis auf seinen eigentlichen Platz auf Freys Hose.

Die Icons auf diesen Ansteckern repräsentieren auf perfekte Weise die Verbindung zwischen Moderne und Fantasy. Wenn es um die Funktionalität der Benutzerfläche geht, sind moderne, schlichte Icons natürlich von Vorteil, aber stilistisch sollten die Icons auch ein Fantasy-Feeling vermitteln. Wir haben diese beiden scheinbar gegensätzlichen Elemente sorgfältig verbunden und die Icons eins nach dem anderen entworfen.

Genau die Icons, die auf den Ansteckern sind, finden sich auch im Spiel, sobald Frey ihre magischen Fähigkeiten entdeckt. Diese magischen Icons sind inspiriert von Zeichen, die Frey im modernen New York gesehen hat und von ihren Erlebnissen in Athia.

Mit dieser Anstecker-Collection und ihren stylischen Designs, die Freys mächtigste Fähigkeiten repräsentieren, können Spieler ihr Leben etwas verzaubern.

Zum Schluss möchte ich noch sagen, wie sehr ich mich darüber freue, bald die künstlerische Welt von Forspoken mit euch teilen zu können, an der wir so lange gearbeitet haben. Das Team von Luminous Production und ich hoffen, dass ihr es genießen werdet, in dieses Universum einzutauchen, das wir erschaffen haben.

Forspoken erscheint am 24. Januar 2023 für PS5.

