GC22: Grounded: Developer Chat mit Phil Spencer und Adam Brennecke

Grounded ist ein kurz vorm Release stehendes und etwas außergewöhnliches Survival-Spiel von Obsidian Entertainment. Als geschrumpfte Teenager seid ihr in einem Garten unterwegs und müsst den Weg in die Freiheit finden. Wie es dazu überhaupt kam, sollt ihr in der Vollversion erfahren. Während der zweijährigen Game Preview- und Early Access-Phase haben sich über zehn Millionen Spieler auf Ameisengröße schrumpfen lassen, um den Hinterhof voller Gefahren, Geheimnissen und Herausforderungen zu erkunden.

Zu den größten Fans von Grounded zählt Phil Spencer, CEO of Microsoft Gaming. Kurz vor der offiziellen Veröffentlichung von Grounded hat er sich mit Game Director Adam Brennecke zusammengesetzt und seine persönlichen Gedanken zum Spiel, dem Potenzial und dem wertvollen Feedback der Community geteilt. Außerdem haben sie sich darüber unterhalten, was Version 1.0, die ab dem 27. September erhältlich ist, alles zu bieten hat. Es geht um den Story-Modus, ein großes neues Gebiet im oberen Teil des Hofs, neue Gegner und vieles mehr. Das gesamte Gespräch könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Grounded erscheint am 27. September 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11 PC und auf Steam. Zudem ist das Spiel Teil des Xbox Game Pass sowie des PC Game Pass und unterstützt Xbox Cloud Gaming (Beta).

Um mehr über Grounded zu erfahren, könnt ihr die neuesten Entwickler-Vlogs auf dem offiziellen Obsidian Youtube-Kanal anschauen oder die offizielle Website des Spiels besuchen.