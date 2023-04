PM: Grounded: Neues Super Duper Update ist ab sofort verfügbar! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Grounded-Team freut sich, der Community das Update 1.2 zu präsentieren. Dieses umfangreiche Update trägt den Titel Super Duper Update und bringt viele Änderungen, mehr als 100 neue Gegenstände für Crafting, eine brandneue Funktion für eine gemütliche Basis und die furchterregenden neuen Wespen.

Beginnen wir mit dem titelgebenden Gegenstand des Updates: Wenn Du das nächste Mal BURG.L im Oak Tree Lab besuchst, findest Du die Super Duper-Maschine. Diese Vervielfältigungsmaschine ermöglicht es Dir, bestimmte Ausrüstungen und Gegenstände mit Hilfe der Rohwissenschaft zu vervielfältigen.

Jeder duplizierte Gegenstand enthält alle Upgrades des Gegenstands – das spart viel Zeit, wenn Du Dich mit Deinen Freund*innen schnell ausrüsten musst. Um die Super-Duper-Maschine zu benutzen, benötigst Du Duper-Scheiben, die Du im ganzen Hof findest. Viel Spaß beim Jagen!

Wenn Du Deine Basen verschönern und Dir ein neues Zuhause im Hinterhof schaffen möchtest, kannst Du das zukünftig mit dem Basen-Gemütlichkeitssystem tun. Mit Hilfe dieses Systems tragen Gebäude, Möbel und Dekorationen nun zur Gemütlichkeitsstufe Deiner Basis bei. Steigt die Gemütlichkeitsstufe, schaltest Du spezielle dekorative Baurezepte, eine vorteilhafte Mutation für den Basenbau und sogar neue Emotes frei.

Um Dir beim Bau Deiner Basen zu helfen und die Gemütlichkeitsstufen zu erhöhen, bringt dieses Update fast 100 neue Handwerksgegenstände mit sich, die Du mit Deinen Freund*innen nutzen kannst, um die Basis Deiner Träume zu bauen. Die Community hat bereits ihr Talent für kreative Basen unter Beweis gestellt. Wir sind sehr gespannt darauf, welche neuen Meisterwerke Du mit den zusätzlichen Bauteilen und Möbeln erschaffen wirst.

Freu Dich außerdem auf einen neuen Freund, die Handy-Mücke, die Dir bei all Deinen Plänen zum Bau von Basen hilft. Die Mücke ist in der Lage, mit Brettern, Stämmen und anderen Ressourcen aus Deinen Lagerbeständen zu bauen. Diese Funktion ist standardmäßig in den Spielmodi „Kreativ“ und „Kreativ mit Bugs“ aktiv. Um diesen neuen Freund in den Survival-Spielmodi zu aktivieren, gehst Du ins Menü “Spieleinstellungen” und stellst es in “Benutzerdefinierte Spiele” um.

Die Geschütztürme wurden geändert und wir haben den Kieselstein-Geschützturm und den Pollen-Geschützturm zum Eichel-Geschützturm kombiniert. Dieser Geschützturm verwendet verschiedene Munitionstypen, je nachdem, wem Du gegenüber stehst. So können zum Beispiel Felskugeln Kreaturen zurückdrängen, während Saftkugeln die perfekte Munition sind, wenn man feindlich gesinnte Einheiten verlangsamen muss. Es gibt fünf verschiedene Munitionstypen, die in einer Truhe neben dem Geschützturm aufbewahrt werden können. So kannst Du die Munition wechseln, ohne den Sitz des Geschützturms zu verlassen.

Diese Änderung bei den Türmen kommt genau zum richtigen Zeitpunkt – denn wir können uns vorstellen, dass dieses Werkzeug gegen eine neue Kreatur nützlich sein wird, die in den Hinterhof eingedrungen ist. Wespen sind in den oberen Hof eingezogen und haben begonnen, ihre Nester zu bauen. Diese feindseligen Insekten haben es in sich. Wenn Du ihre Nester im Hof ausfindig machst und Dich mit ihnen anlegst, schließen sie sich in Gruppen zusammen.

Mach‘ Dich bereit, vor Aufregung zu summen, wenn Wespen in den Hof eindringen. Kämpfe mit Wespen, die ihre Mini-Wespenstöcke im oberen Teil des Hofes bewachen. Halte auch nach dem versteckten Hauptnest Ausschau. Ein Wort der Warnung: Verärgere ihre Verwandten und Du wirst die ganze Wut des Wespenstocks entfesseln.

Grounded ist nun auf der offiziellen Steam-Deck-Supportliste zu finden. Du liest richtig! Mit dem Steam Deck kannst Du Grounded ab sofort in vollem Umfang genießen. Und das ist noch nicht alles: Ab dem 27. April spielst Du Grounded bis zum 1. Mai kostenlos auf Steam. Jetzt ist die beste Zeit, um Deine Freund*innen ins Spiel zu holen und ihnen die fantastische Welt zu zeigen, die Du gebaut hast. Außerdem ist Grounded im Xbox Game Pass enthalten. Wenn Du also ein aktives Abonnement hast, kannst Du Grounded noch heute herunterladen und anfangen zu spielen. Grounded ist ab sofort auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11 und Steam für 39,99 Euro erhältlich und darüber hinaus mit Xbox Game Pass, PC Game Pass und Xbox Cloud Gaming (Beta) verfügbar. Um mehr über Grounded und alle Details zum Super Duper Update zu erfahren, wirf einen Blick auf die neusten Entwickler-Vlogs auf dem Obsidian YouTube-Kanal oder besuche die offizielle Website.