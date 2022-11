"Grounded ist voller Kindheitserinnerungen" Interview

Vor zwei Jahren startete Obsidians Survivalspiel Grounded in den Early Access auf Steam, kürzlich ist es offiziell als Version 1.0 veröffentlicht worden. Wir konnten ein Interview mit Game Director Adam Brennecke führen – und haben uns bei dieser Gelegenheit auch das eigentliche Spiel angesehen.



Mit Obsidian Entertainment verbinden viele Spieler Titel wie Fallout - New Vegas, The Outer Worlds oder Pillars of Eternity. Gerade übertrifft jedoch ein Survivalspiel mit niedlicher und verspielter Grafik auch die Erwartungen des Herstellers und addiert sich als unkonventionelle Ergänzung zum Sortiment.



Survival mal ganz anders

Grounded macht einen handelsüblichen Hinterhof zum Schauplatz seines Überlebenskampfs, denn zu Beginn wachen wir dort auf, auf Ameisengröße geschrumpft. Welchen von vier Miniatur-Teenagern wir spielen, entscheiden wir zu Beginn, die Auswirkungen sind nur kosmetischer Natur. Im Online-Modus laufen entsprechend noch drei andere Spieler herum. Zu Beginn geht es erst einmal darum, was eigentlich passiert ist, und wie sich die Verkleinerung wieder rückgängig machen lassen könnte. Denn als Lilliput wird jeder Käfer zur Gefahr, und Spinnen sind Monstren, die uns die blanke Panik einimpfen.

Die Perspektive macht es in Grounded möglich, Survival noch einmal ganz anders zu erleben, denn in einer so überdimensionierten Welt müsst ihr erst einmal die eingesammelten Crafting-Materialien an einer Forschungsstation erforschen, um daraus die klassischen Gegenstände, wie eine Axt oder einen Speer, zu bauen. Beim Forschen und Analysieren erhaltet ihr für jede Ressource Hirnschmalz, mit dem weitere Rezepte stufenabhängig freigeschalten werden können. Eine weitere wichtige Währung ist "Pure Wissenschaft": Sie findet sich meist an versteckten Orten und schaltet neue Baupläne, Items oder Mutationen frei. Ihr habt von Beginn an zwei Slots für Mutationen frei und könnt weitere Mutationen auch durch das Abschließen von Aufgaben oder Bestehen von Herausforderungen bekommen.



Im Garten gibt es die verschiedenste Biome und Insekten. Wenn die Warnung erscheint, dass sich ein gefährliches Insekt nähert, solltet ihr die Beine in die Hand zu nehmen und dabei nicht versehentlich in ein anderes gefährliches Gebiet laufen oder dem nächsten räuberischen Krabbler in die Mandibeln. Gerade die unbekannte Perspektive, aus der man die Umgebung erlebt, macht die Orientierung zwischen den gigantischen Grasfasern nicht einfach. Es fehlt ein Gefühl für Distanzen und Größen. Es ist notwendig, schnell die unmittelbare Umgebung zu erkunden und sich Landschaftsmerkmale einzuprägen.



Die erste Nacht

Bis zum Einbruch der ersten Nacht müsst ihr einen sicheren Ort für ein kleines Lager gefunden haben. Denn während der Garten tagsüber beinahe idyllisch ist, kommen nachts die gefährlichsten Krabbler aus ihren Verstecken und machen Jagd auf euch. Ein sicherer Schlaf- und Lagerplatz für die ganzen gefundenen Schätze, die Werkbank und Ressourcen ist das A und O. Mit etwas Zeit kann so eine kleine Festung im Garten entstehen oder sogar ein Miniaturdorf für mehrere Spieler, wenn ihr Grounded mit anderen Menschen spielt.



Das Bausystem in Grounded ist nicht allzu komplex angelegt. Ihr platziert die gelernten Baupläne in der Welt und füllt die schemenhaft dargestellten Elemente mit den benötigten Ressourcen auf. So lässt sich auch die ganze Basis frühzeitig planen und erweitern. Angst vor einem nächtlichen Überfall ist unbegründet, solange ihr keine nahen Insekten provoziert oder euch mit gefährlichen Gegnern anlegt. Damit steht einem erholsamen Schlaf nichts mehr im Weg.



Trinken und futtern

Wie jedes Survivalspiel müsst ihr in Grounded fleißig sammeln, um eure Grundbedürfnisse zu erfüllen, wobei gerade Wasser schwer zu bekommen ist. Es findet sich in der frischesten Form morgens als Tautropfen an den Grashalmen und muss erst mit Axt, Speer oder Bogen davon überzeugt werden, auf den Boden zu fallen. Aus Pfützen zu trinken, ist nicht so ratsam. Im Garten liegen außerdem noch Saftpäckchen und Limonadendosen herum, die immer wieder trinkbare Tropfen bilden.



Kulinarisch könnt ihr euch in Grounded an Snacks und Mahlzeiten gütlich tun. Snacks beinhalten unter Anderem diverse Köstlichkeiten wie Apfel- oder Eichelstückchen während Mahlzeiten wesentlich nahrhafter sind und meist aus Insektenfleisch gekocht werden. Die teilweise humorvollen Bezeichnungen täuschen nicht darüber hinweg, dass zum Beispiel Ameiseneier, Larven und Milben dafür verwendet werden. Dagegen sind Gerichte aus Pilzen und Algen fast eine zu normale Kost. Wer sich aber weder mit Nahrung noch Wasser auseinandersetzen möchte, der kann in den Einstellungen des Spiels den Survivalmodus auch deaktivieren und sich ganz der Story widmen.