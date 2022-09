PM: Grounded feiert Version 1.0 und ist ab sofort verfügbar! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Geschrumpfte Held*innen in aller Welt haben darauf gewartet: Grounded feiert seinen Full Release und ist ab sofort auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11 und bei Steam für 39,99 Euro erhältlich. Grounded spielst Du außerdem als Teil des Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming (Beta) im Xbox Game Pass Ultimate. Seit dem Launch der ersten Game Preview im Juli 2020 wurde die Welt des Hinterhofs kontinuierlich verbessert und erweitert, so dass Spieler*innen die Welt von Grounded jetzt in all ihrer Pracht erkunden können.

Vor zwei Jahren, als Grounded in den Early Access ging, gab es sechs Biome zu erkunden und 14 Kreaturen, mit denen man interagieren konnte. Mit dem 1.0-Update warten ganze 13 Biome – inklusive drei überarbeiteter Gebiete – und 44 Kreaturen darauf, von Dir entdeckt zu werden. Stelle Dich dem riesigen Koi, entkomme dem Vogel oder erkunde eine ganze Reihe neuer Features, die das Spiel zusätzlich erweitern.

Nicht nur der Hinterhof ist endlich komplett: Auch die vollständige Hintergrundgeschichte mit insgesamt 10 Minuten vorgerenderter Zwischensequenzen und Hunderten von zusätzlichen Dialogzeilen steht nun zu Verfügung. Acht neue Kreaturen, drei neue Bosse, fünf neue Rüstungssets, neun neue Waffen, neue Baumaterialien und neun neue Achievements – inklusive geheimer Story-Achievements – sorgen für jede Menge Abwechslung. Dies ist aber nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was das Grounded 1.0-Update ausmacht: Du wirst in der vielschichtigen Welt des Hinterhofs noch viele Dinge entdecken, darunter auch einige wohlgehütete Geheimnisse.

Manche Abenteurer*innen, die Grounded in der Game Preview schon länger getestet haben, fragen sich nun bestimmt, ob ihr bisheriger Fortschritt erhalten bleibt: Keine Sorge! Für alle, die mit früheren Spielständen weiterspielen, werden alle Gegenstände, Basen, Rezepte und andere Freischaltungen in diese Version übertragen. Die Milk Molar-Unlocks werden zurückerstattet, um aufgrund der aktuellen Ergänzungen neu zugewiesen zu werden. Story-Quests und der Fortschritt in den wissenschaftlichen Laboren werden zurückgesetzt und müssen erneut durchgespielt werden, so dass Du die Story nun in all ihrem Umfang genießen kannst. Wenn Du wirklich alle Aspekte der mitreißenden Geschichte von Grounded erleben willst, ist ein Neustart Deines Abenteuers ratsam.

Um den Full Release von Grounded stilecht zu feiern, ist der Grounded Original Soundtrack – Year 2 ab sofort auf Spotify, Apple Music und anderen Streaming-Diensten verfügbar. Hör Dir die neuen Tracks der Band Finishing Move an, während Du den Hinterhof erkundest oder genieße den neuen Song des Abspanns von Marc Rebillet. Beide Soundtracks sind auch als Bundle auf der Steam-Seite von Grounded erhältlich oder können zusammen mit dem Spiel erworben werden.

Dies ist ein großer Tag für uns alle bei Obsidian Games, denn auf den Full Release haben wir seit über zwei Jahren hingearbeitet. Der jetzige Stand wäre ohne das fleißige Feedback aus der Community nicht vorstellbar gewesen. Und so sind Deine Anmerkungen, Ergänzungen und jede Art von Feedback weiterhin herzlich willkommen, um Grounded auch in Zukunft zu verbessern. Teile Deine Gedanken einfach im offiziellen Grounded Discord-Kanal. Und nun wollen wir keine Zeit verlieren, uns schrumpfen lassen und alle wiederkehrenden sowie neuen Abenteurer*innen in der riesigen Welt des Hinterhofs begrüßen!

Grounded feiert seinen Full Release und ist ab sofort auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11 und bei Steam für 39,99 Euro erhältlich. Grounded spielst Du außerdem als Teil des Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming (Beta) im Xbox Game Pass Ultimate. Weitere Inhalte zu Grounded, wie die informativen Developer Vlogs, findest Du auf dem Obsidian YouTube-Kanal sowie auf der offiziellen Website.