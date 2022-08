PM: Grounded: Obsidian Entertainment stellt kommendes Update vor (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Grounded-Team befindet sich offiziell in der Home Stretch-Phase und arbeitet am letzten Update vor dem offiziellen Release am 27. September. Es wird hart daran gearbeitet, das Spiel zu finalisieren, das die Community von über 10 Millionen Spieler*innen in den letzten zwei Jahren mitgestaltet hat. Während der Start von 1.0 das bisher größte Update sein wird, bringt das Home Stretch-Update einige wichtige neue Funktionen mit sich, die die Du in der Zwischenzeit ausprobieren kannst.

Den Anfang macht ein Feature, auf das viele Spieler*innen gewartet haben: geteilte Welten. Mit dieser Funktion speicherst Du Deine Welten in der Cloud, so dass Freund*innen sie jederzeit besuchen können – auch wenn Du gerade offline bist. Du kannst bis zu drei Welten mit der Community teilen und insgesamt bis zu 50 geteilte Welten regelmäßig besuchen. Standard-Welten, die Du aktuell nutzt, können jederzeit über das Lade-Menü umgewandelt und geteilt werden.

Zusätzlich zu den neuen Möglichkeiten, Deinen Hinterhof mit Freund*innen zu teilen, kannst Du eine Mücke als Haustier zähmen. Die kleinen Insekten stupsen Dich regelmäßig an, doch das geschieht nur aus Liebe, versprochen! Du solltest Dir wirklich überlegen, ein Haustier zuzulegen, denn sie sind jetzt noch nützlicher. Ihre passiven Stärkungseffekte wurden verbessert und sie können nun Rüstungen tragen, um ihre Lebenspunkte zu erhöhen. Auch der allseits beliebte Roboter BURG.L. profitiert vom neuen Update. Der findige Helfer hat mittlerweile genug Chips gesammelt, um über die Flächen zu rollen.

Apropos Assistenz: Eine weitere Neuerung, die mit dem Home Stretch-Update eingeführt wird, ist die Küche. Hier hast Du wesentlich mehr Koch-Optionen als am Ofen und musst Dir keine Sorgen machen, dass Dein Essen verunreinigt wird. Die Küche wird jetzt schon eingeführt, damit Du alle Zeit der Welt hast, den Hinterhof nach leckeren und praktischen Rezepten zu durchforsten.

Dies ist jedoch nicht die einzige Änderung am Crafting, denn auch die Rüstungs- und Waffen-Upgrades haben als Reaktion auf das Feedback der Community eine Überarbeitung erhalten. Das neue Aufwertungssystem führt Fashion Nuggets und Tough Nuggets ein. Diese neuen Materialtypen kannst Du zum Herstellen und Aufwerten von Rüstungen bzw. Waffen verwenden. Durch diese Neuerung wird gerade das Early Game für neue und wiederkehrende Besucher*innen des Hinterhofs abwechslungsreicher.

Und schließlich kannst Du, nachdem Du Dich beim Basteln und Kochen verausgabt hast, den neuen Rest Timelapse nutzen, mit dem die Zeit während Deiner Erholungsphase deutlich verkürzt wird.

Grounded erscheint im September 2022 auf Xbox One, Xbox Series X|S, Windows 10/11 und via Steam. Natürlich wird Grounded auch über den Release hinaus Teil des Xbox Game Pass und PC Game Pass sowie Xbox Cloud Gaming (Beta) bleiben.

Du bekommst nicht genug von Grounded? Dann gibt es noch mehr gute Nachrichten. Bardel Entertainment, Kinetic Media und SC Productions haben vor kurzem die Produktion einer animierten TV-Serie angekündigt, die auf der fantastischen Welt von Grounded basiert. Weitere Inhalte zu Grounded, wie die informativen Developer Vlogs, findest Du auf dem Obsidian YouTube-Kanal sowie auf der offiziellen Website.