PM: 7 der besten Schwarzmagier und Zauberwirker in Square Enix-Spielen (Square Enix)

Zu Beginn des Jahres haben wir einige unserer Lieblings-Weißmagier und -Heiler in Spielen vorgestellt (hier findet ihr den Artikel!).

Heute wollen wir einen Blick auf einen Job werfen, der ein wenig... destruktiver ist.

Jede Rollenspieltruppe braucht einen offensiven Zauberer. Die Fähigkeit, Gegner mit magischen Attacken einzudecken, ist nicht nur sehr hilfreich, sondern auch einfach nur cool.

Und dasselbe lässt sich natürlich auch über diejenigen sagen, die die Zauber sprechen. Ob man sie nun Zauberer, Hexen oder Schwarzmagier nennt - in ihren Spielen gehören sie zu den denkwürdigsten Charakteren.

Und hier sind sieben unserer Favoriten.

Veronica ist eine mächtige Magierin, deren Temperament so feurig ist wie ein "Fauch"-Spruch.

Fairerweise muss man sagen, dass sie allen Grund hat, gereizt zu sein - ein Zusammenstoß mit den Mächten der Dunkelheit hat sie im Körper eines kleinen Mädchens und ohne ihre Magie zurückgelassen. Dank des Erleuchteten kann sie ihre Macht wiederherstellen, aber es gelingt ihr nicht, zu ihrem ursprünglichen Alter zurückzukehren.

Aber Veronica ist niemand, der sich von einer geschrumpften Statur unterkriegen lässt - dafür hat sie einen zu starken Willen. An der Seite ihrer Schwester Serena begleitet sie den Erleuchteten auf seiner Reise mit dem Ziel, den Herrn der Schatten zu besiegen.

Angesichts ihrer jungen Jahre möchte man annehmen, dass diese Zwillinge unfähig sind, einen Feuerzauber aus dem Ärmel zu schütteln, ohne sich die Augenbrauen zu versengen. Im Ernst - habt ihr schon mal einen Sechsjährigen bei irgendeiner Tätigkeit beobachtet?

Und doch sind Palom und Porom für sich schon unglaublich mächtige Zauberwirker. Und gemeinsam sind sie eine Macht, mit der man rechnen sollte.

Natürlich ist nur Palom ein Schwarzmagier, aber ihn von seiner Weißmagier-Schwester zu trennen, würde sich einfach falsch anfühlen. Sie verstärken nicht nur gegenseitig ihre Magie, sie balancieren auch ihre Persönlichkeiten aus.

Beispielsweise mag Palom in kleines Kind sein, aber er hat ein großes Ego. Es ist immer gut, wenn seine "ältere" Schwester in der Nähe ist, damit sie ihm einen kleinen Dämpfer verpasst, wenn das nötig ist. Dafür sind Geschwister schließlich da, oder?

"Halt mal, ihr verwirrenden, aber überraschend einfühlsamen Blog-Affen", hören wir euch rufen. "Ihr habt Jack auch auf die Liste mit den Weißmagiern gesetzt! Was soll das denn jetzt?!"

Wie bereits angemerkt, der Protagonist von STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN ist ein Tausendsassa - er kann mehrere Jobs aus der FINAL FANTASY-Serie annehmen, einschließlich den des Schwarzmagiers.

Dieser Job lässt ihn alle Arten von Zaubern raushauen, von gewöhnlichem Feuer bis zum vernichtenden Feuga. Tatsächlich ist es so, dass Jack zu den Besten gehört, wenn es um reine, ungehinderte Zerstörung geht. Wir haben alle schon gesehen, wie ein Magier Blitzga auf einen Gegner spricht und ihm massiven Schaden zufügt. Aber wie viele können diesen Gegner daraufhin in Kristall verwandeln und ihn unter ihrem Absatz zermalmen?

Das ist brutal, ja, aber sowas von effektiv.

Lulu mag anfänglich ein bisschen einschüchternd wirken - sie ist gestreng, reserviert und kann einen mit einer einzigen Welle eines knuddeligen Mogry blitzschnell braten. Vorausgesetzt sie rasiert einen nicht schon vorher mit ihren messerscharfen Worten.

Hinter ihrem unerschütterlichen Äußeren steckt allerdings eine gutherzige, witzige und hilfsbereite Schwarzmagierin, die sich von nichts aufhalten lässt, um ihren Freunden zu helfen. Auch wenn sie sich gerade noch von einer persönlichen Tragödie erholt, übernimmt sie die Aufgabe, Yuna auf ihrer Pilgerreise in Richtung des mörderisch feuchten Sin zu leiten und zu unterstützen.

Und im Kampf ist sie genauso wertvoll. Die Monster von Spira sind manchmal ziemlich taff, und Schwerter oder Speere können ihnen nicht immer etwas anhaben. Lulus vernichtende Magie ist eine Grundlage für euren Erfolg - selbst die bestgepanzerten Gegner haben ein Problem mit einem Blitz in ihrem Gesicht.

Und dabei führt sie auch noch die hinreißendsten Waffen in der Geschichte von FINAL FANTASY. Was für eine klasse Nummer.

Halt! Bevor ihr alle zu Twitter rennt und uns (wir nehmen mal an in gebührender Höflichkeit) darauf hinweist, warum Outriders niemals wirklich Magier sein können, erlaubt uns bitte, uns zu erklären.

Der Pyromant ist eine Klasse im Spiel, die die Fähigkeit besitzt, das wahrscheinlich traditionellste Zauberber-freundliche Elemente von allen zu kontrollieren: Feuer.

Wenn ihr mit dem Pyromant loszieht, könnt ihr Gegner entflammen, sie mit mächtigen thermischen Explosionen in die Luft jagen, ja sogar einen buchstäblichen Vulkan beschwören, um heiße Lava auf sie herabregnen zu lassen.

Okay, es ist vielleicht keine "Magie" im klassischen Sinn, aber wenn es sich hier nicht um ein typisch magisches Tun handelt, dann wissen wir auch nicht.

Kein bisschen zufällig wollen wir euch übrigens darauf hinweisen, dass Outriders Worldslayer am 30. Juni 2022 startet! Es handelt sich hierbei um die ultimative Form von Outriders, mit einer komplett neuen Kampagne (zusätzlich zu der ursprünglichen Story), einem faszinierenden Schurken, tiefen neuen Endgame-Inhalten und jeder Menge Verbesserungen und neuer Systeme, die eure Schwarzmagier-artigen Kräfte noch mächtiger machen.

Es sieht ganz so aus, als ob dieses Spiel brillant würde - also lest doch einfach mal, was ihr davon erwarten dürft.

Y'shtola befand sich nicht immer auf dem Pfad der schwarzen Magie - wenn man sie zum ersten Mal in FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn trifft, ist sie ganz und gar Heilerin.

Aber im Lauf der Shadowbringers-Erweiterung vollzieht die belesene Beschwörerin einen Berufswechsel und wird eine Zauberwirkerin, die mit schwarzer Magie hantiert.

Welche Rolle sie auch nutzt, Y'shtola besitzt eine neugierige und einfühlsame Natur und engagiert sich für die Gerechtigkeit, was ihr als Mitglied des Bundes der Morgenröte gut steht. Sie ist eine der unerschütterlichsten Verbündeten der Krieger des Lichts und hat sie durch viele Abenteuer geführt.

Sie kann sich auch im Kampf behaupten, und dank des "Trust"-Systems, das euch statt mit anderen Spieler:innen solo mit prominenten NPCs der Story durch die Shadowbringers- und Endwalker-Dungeons kämpfen lässt, könnt ihr auch persönlich von ihren unglaublichen zerstörerischen Fähigkeiten profitieren.

Vivi mag eine faszinierende Macht besitzen, aber wenn es nach uns geht, ist er ein ganz besonderer Schatz, der beschützt werden muss.

Vielleicht kann man dieses Gefühl auch erwarten, denn FINAL FANTASY IX dreht den armen Vivi ganz schön durch die Mangel. Der einsame kleine Magier wird betrogen, seine Identitätssuche führt ihn in eine existentielle Krise, und schlimmer noch: Er muss mit diesem KRAFTAUSDRUCK ENTFERNT Springseil zurechtkommen.

Dass er aus seinen Prüfungen als stärkere, selbstbewusstere Person hervorgeht, ist ein Beweis für seine Charakterstärke - und seine Fähigkeiten als Zauberer.

Tatsächlich ist Vivi ein Schwarzmagier durch und durch. Nicht nur sein Design lehnt sich an das originale FINAL FANTASY an, seine umwerfenden Zauber können auch die vielen üblen Monster vernichten, die sich gegen ihn wenden.

Dieser Kontrast zwischen destruktiver Kraft und einer bescheidenen Art ist nur ein Grund, warum Vivi so ein Fan-Liebling ist. Er ist der kleine Magier, der alles kann.

