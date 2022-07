PM: PlayStation Plus: Die besten Spiele für Trophäen-Jäger (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ach ja, das gute alte Ego. Wie freut es sich doch über jede neue PlayStation-Trophäe, die den eigenen Rang in die Höhe treibt. Besonders stolz ist es beim eitlen Blick auf die Anzahl der Platin-Auszeichnungen.

Doch Stillstand bedeutet Rückschritt in der Trophäen-Konkurrenz aus der Freundesliste. Lasst euch deshalb dabei helfen, euer Selbstbewusstsein mit den beliebten Abzeichen zu füttern!

Heute stellen wir euch zuerst fünf PS1-Klassiker vor, die dank PSPlus Premium neue Trophäen spendiert bekommen haben, die ihr bestimmt noch nicht euer Eigen nennt. Weiter unten präsentieren wir zudem fünf Spiele aus dem Katalog von PSPlus Extra, deren Platin-Trophäe vergleichsweise einfach zu erreichen ist. Los geht’s!

Ape Escape

In diesem prägenden 3D-Jump-n-Run steuert ihr Spike, um die Welt vor einer Horde Affen zu retten. Die frechen Halunken haben eine Zeitmaschine gestohlen und sind nun im Begriff, die Geschichte umzuschreiben. In den mehr als 20 Leveln und Bonus-Minispielen stehen euch abwechslungsreiche Werkzeuge wie eine Schleuder, ein Zeitnetz oder ein Propeller zur Verfügung.

Eine englischsprachige Trophäenübersicht zu Ape Escape gibt es hier. Solltet ihr im Internet nach Trophäen suchen, lasst euch nicht verwirren, denn es gibt ein gleichnamiges Spiel für PS3, das nur mit den Move-Controllern gespielt werden konnte.

Wild Arms

Wild Arms ist ein japanisches RPG, das euch in das Brachland von Filgaia befördert. In der Haut von drei Charakteren – einem Krieger, einer Prinzessin und einem Vagabunden – erlebt ihr eine Jahrhunderte umspannende Geschichte und gleichzeitig den ersten Teil der beliebten Spielereihe.

Eine Übersicht über die englischsprachigen Trophäen gibt es hier.

Everbody’s Golf

Everybody’s Golf aus dem Jahr 1997 startete auf der PS1 die populäre Golf-Reihe, die im Westen anfangs als „Hot Shots Golf“ bekannt wurde. Wählt einen coolen Charakter aus und übt euch am Abschlag in verschiedenen Spielmodi oder im Minigolf-Putting.

Alle englischsprachigen Trophäen findet ihr hier. Falls ihr im Netz nach Trophäen-Guides sucht, denkt daran, dass es ein gleichnamiges Spiel der Reihe auch für PS4 gibt.

Kurushi

Kurushi (in Japan und Amerika auch als „Intelligent Qube“ bekannt) ist ein Spiel mit eurer Intelligenz, bei dem ihr Würfel auf einer Plattform auslöschen müsst, bevor sie herunterfallen oder euch erwischen. Das ist auch heute noch eine zeitlose Herausforderung für eure grauen Zellen.

Alle Trophäen in englischer Sprache sind hier gelistet.

Syphon Filter

Dieser beliebte Third-Person-Shooter führt euch in den Untergrund. Als Agent Gabe Logan geht ihr einem internationalen Terroristenverband auf die Spur, der ein tödliches Virus verbreiten möchte. Wilde Schießereien, Deckung nehmen und Ausweichrollen und gehören ebenso zum Gameplay wie Schleichen, Tarnung und Aufklärung.

Eine englischsprachige Trophäenliste von Syphon Filter könnt ihr euch hier anschauen.

inFAMOUS First Light

inFAMOUS First Light ist das Prequel zum Hit „inFAMOUS Second Son”. In diesem Action-Adventurer kehr ihr als die temperamentvolle Abigail ‘Fetch’ Walker zurück nach Seattle, entwirrt ihre Vergangenheit und stellt euch mit ihren Superkräften dem Department of Unified Protection entgegen.

Das Standalone-DLC ist recht schnell durchgespielt. Einen Guide für die Platin-Trophäe erhaltet ihr hier auf trophies.de.

Kona

Werdet in diesem First-Person-Adventure zum Privatdetektiv und erkundet ein unheimliches Dort im Norden Kanadas im Jahr 1970. Die interaktive Geschichte bringt euch dazu, unwirkliche Ereignisse aufzudecken und gegen die eisigen Elemente der Natur anzukämpfen.

Hier erfahrt ihr, wie ihr alle Trophäen von Kona schnell sammeln könnt.

Concrete Genie

Dieses kreative Action-Adventure führt euch in die verlassene Stadt Denska, die ihr mit einem magischen Pinsel wieder zum Leben erweckt. Steuert Ash und zeichnet lebendige Kunstwerke und Geschöpfe, die euch aufmunternd zur Seite stehen und euch hilfreich bei den Rätseln unterstützen.

Einen Leitfaden zum Erreichen aller Trophäen von Concrete Genie findet ihr hier auf trophies.de.

Telling Lies

Telling Lies ist ein investigativer Thriller mit echten Schauspielern und Videoaufzeichnungen. Ihr durchsucht eine gestohlene NSA-Datenbank mit heimlich aufgenommenem Filmmaterial aus dem Leben von vier Menschen. Taucht tief in ihre Privatsphäre ein und findet heraus, wer lügt, wer die Wahrheit sagt und wie alle Geschichten miteinander verwoben sind.

Wie ihr alle Trophäen im Schnelldurchlauf ergattern könnt, verrät euch die Community von trophies.de hier.

The Artful Escape

The Artful Escape ist ein psychodelischer Trip in die tiefen Träume und Ängste von Francis Vendetti, einem Teenager mit einem Talent fürs Gitarrenspiel und einem berühmten Onkel. Das fantasievolle Adventure mit Starbesetzung bringt euch in verschiedene Dimensionen und klangvolle Landschaften.

Dieser Leitfaden von trophies.de zeigt euch, wie ihr alle Trophäen erhalten könnt.

Seid ihr Trophäenjäger und freut euch schon auf eure neuen Platin-Trophäen? Welche Spiele empfehlt ihr, um schnell ein paar Trophäen-Ränge aufzusteigen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!