Pentiment: Neues Spiel von Obsidian ist ein Historien-Krimi

PC XOne Xbox X

Im Zuge des Xbox & Bethesda Showcase hat zwar nicht das Fantasy-RPG Avowed von Obsidian Entertainment aus der Versenkung zurück ans Tageslicht gefunden, dafür gab es eine ungewöhnliche Neuankündigung. Pentiment ist ein Story-Adventure (beziehungsweise ein "Rätsel-Rollenspiel" laut Steam-Beschreibung) in einem 2D-Grafikstil, der an mittelalterliche Illustrationen erinnert.

Darin schlüpft ihr in die Rolle des Künstlers Andreas, der in mehrere Morde in einer Abtei in Kiersau in Bayern verwickelt wird. Eure Entscheidungen sollen dabei "langfristige Konsequenzen" mit sich bringen.

Pentiment wird im November 2022 für PC, Xbox One und Xbox Series S|X erscheinen.