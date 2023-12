Spielwiese Podcast: Weihnachtsspezial 2023

PC XOne

Auch dieses Jahr liefert der Spielwiese Podcast wieder ein zweiteiliges Weihnachtsspezial. Dabei geht es um die größte Enttäuschung und die Top 5 der beteiligten Podcaster. Das Erscheinungsjahr des Spiels ist für eine Nominierung nicht entscheidend. Hauptsache ist, dass es im Kalenderjahr 2023 gespielt wurde. Vielleicht seht ihr also auch den ein oder anderen Dauerbrenner wieder. Im ersten Teil des Weihnachtsspezials, dessen Youtube-Version ihr direkt unter dieser News anhören könnt, plaudern Gastgeber Alex, Patrick und Benni aka Vampiro. Alex behält sich seine Plätze 3 bis 1 für den zweiten Teil des Weihnachtsspezials vor, den er dann wegen eines Krankheitsausfalls und eines kurzfristigen Terminkonflikts leider alleine bestreitet.

Ihr könnt euch die Top-Listen und die Enttäuschung auf den in den Quellen verlinkten offiziellen Seiten des SWP anschauen. Dazu einfach die sich in Spoiler-Tags befindlichen Listen markieren. Ein paar gute Titel haben es nicht in die Top-Listen geschafft und werden zu Beginn des Weihnachtsspezial 2023: Teil 1 kurz vorgestellt. Dabei handelt es sich um Second Front, The Lamplighters League, Starship Troopers: Terran Command – Raising Hell, Battle Brothers, Stronghold Definitive Edition, Pentiment, Kingdom Eighties, Citizen Sleeper, Vampire Survivors, Hitman 3, Street Fighter VI.

Was sind eure Top-Hits und welches Spiel hat euch besonders enttäuscht?