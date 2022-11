Pentiment: Detektivspiel im deutschen Mittelalter ab sofort verfügbar

PC XOne

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit Pentiment ist heute die mittelalterliche Kriminal-Geschichte von Obsidian Entertainment erschienen. Pentiment ist ab sofort auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11 PC, via Steam und als Teil des Xbox Game Pass und PC Game Pass spielbar. Das narrative Abenteuer spielt im historischen Oberbayern des 16. Jahrhunderts. Ihr sollt mit Entscheidungen und Konsequenzen konfrontiert werden, die sich über Jahre hinweg auf die kleine Gemeinde der fiktiven Ortschaft Tassing und der Abtei Kiersau auswirken.

Die Orte sind zwar fiktiv, haben aber tiefe Wurzeln und Inspirationen in der realen Geschichte. In Pentiment könnt ihr euch mit der Bevölkerung vertraut machen und ihren Alltag kennen lernen: Vom Bäcker bis zum Schmied, von Kindern bis zu älteren Herrschaften, von Nonnen bis zu Mönchen und vielem mehr. Ihr selbst schlüpft in die Rolle von Andreas Maler, einem Künstlergesellen aus Nürnberg, der tief in das ländliche Dorfleben eintaucht und dort unerwartet auf einen mysteriösen Mordfall trifft.

Da die Zeit begrenzt ist und alle Optionen werdet ihr nicht nutzen können. Ihr müsst euch auch für einen Bildungshintergrund und Lebensstil entscheiden, die Einfluss darauf haben, welche Ermittlungsmethoden euch zur Verfügung stehen. Es liegt an euch, den Mord und die damit verbundenen Skandale und Geheimnisse aufzudecken, die das Leben eures besten Freundes bedrohen – er gilt nämlich als Hauptverdächtiger. Neben Gesprächen warten auch kleine Minispiele auf euch, um der Lösung des Falles näher zu kommen. Pentiment soll euch immer wieder Einblicke in den mittelalterlichen Alltag der unterschiedlichsten Individuen geben. Das könne erhellend, witzig oder auch schockierend sein. Eure Entscheidungen sollen über die insgesamt 25 Jahre dauernde Handlung hinweg Konsequenzen haben.

Pentiment ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11 PC und via Steam für 19,99 Euro sowie als Teil des Game Pass verfügbar. Den Launch-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.