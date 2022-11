Pentiment Interview

Teaser Stellt euch einen reich illustrierten mittelalterlichen Folianten vor, den ihr aufschlagt – und dann in eine Bildszene springt, um darin zu spielen. Pentiment ist was für Historienfans und Leseratten.

Pentiment sofort wiedererkennen. Seltsam zweidimensionale, aber nicht undetaillierte Figuren laufen dort durch Szenen ohne echte Räumlichkeit. Im folgenden möchte ich euch einerseits das Spiel Pentiment kurz vorstellen, das ich mehrere Stunden gespielt habe, und andererseits dessen Game Director Josh Sawyer zu Wort kommen lassen. Karten, Glossar, ein Personenregister und mehr helfen euch, in der Spielwelt und in der Story den Überblick zu wahren. Wer schon mal Kupferstiche aus dem Spätmittelalter betrachtet hat oder die Illustrationen zeitgenössischer Bücher – beispielsweise in einer Pracht-Bibel –, wird den Grafikstil vonsofort wiedererkennen. Seltsam zweidimensionale, aber nicht undetaillierte Figuren laufen dort durch Szenen ohne echte Räumlichkeit. Im folgenden möchte ich euch einerseits das Spiel Pentiment kurz vorstellen, das ich mehrere Stunden gespielt habe, und andererseits dessen Game Directorzu Wort kommen lassen.

Der Maler Hans

Wir übernehmen im Spiel die Rolle des Künstlers Hans, den es aus Nürnberg nach Südbayern verschlagen hat. In einem kleinen Dorf untergekommen, arbeitet er für die nahe gelegene Abtei, wo er unter anderem eine reichhaltlige Buchillustration fertig zu stellen hat. Damit ist er ein Wanderer zwischen den Welten – der dörflichen Gemeinde und der religiösen. Wobei letztere, ungewöhnlich, aber nicht ahistorisch, noch mal in die Welten der Nonnen und der Mönche unterteilt ist, denn es handelt sich um ein "gemischtes" Kloster (auch wenn die beiden Geschlechter streng getrennt sind).



Die sich über 25 Jahre erstreckende Handlung von Pentiment wird hauptsächlich durch Dialoge erzählt – und zwar geschriebene, nicht vertonte. Viel Liebe haben die Entwickler in die Schriften investiert: Eine "Schreibschrift" steht für ungebildete Menschen wie die meisten Dorfbewohner, während eine serifenlastige, feinere für die Äußerungen von Adligen und gebildeten Handwerkern steht, zu denen letztlich auch Hans gehört, als Maler, der nur darauf wartet, seinen Meister zu machen. Dann gibt es noch eine altdeutsch anmutende Schrift, die für Latein steht (gerne vom Erzdiakon des Klosters verwendet) und eine Druckschrift, die anfänglich nur der Buchdrucker des Dorfes verwendet (sie erscheint auch nicht buchstabenweise, sondern jeweils komplett pro Sprechblase). Im Laufe des Spiels könnte euch auffallen, dass mit der zunehmenden Bildung der Menschen durch den Buchdruck auch diese Art der etwas gewählteren Sprache zunimmt.



Dieser Effekt ist schon nett (wer die Schriften schwer lesbar findet, kann auf einfachere umschalten), etwa wenn eine Person gebildet tut, dann aber doch wieder ins Bäuerische abgleitet. Er nutzt sich aber auch ab und nervt mit seinem ständigen Kritzelgeräusch.

Bevor die Aussage des Buchdruckers Claus zu lesen ist, erscheinen kurz Lettern wie aus einem Setzkasten auf der Textbox, als würde der Satz soeben gedruckt.

Entscheidungen

Viel Spiel ist nicht drin in Pentiment, sofern ihr unter einem Spiel Geschicklichkeit oder ständige aktive Entscheidungen versteht. Ihr lauft durch das große Doppel-Areal aus Dorf und Kloster (eine Map hilft) und sprecht mit vielen, vielen Charakteren (ein Glossar hilft, den Überblick zu behalten). Die Figuren sind in drei Gruppen eingeteilt – im Wesentlichen Dorfbewohner, Abteibewohner und Andere, etwa den adligen Gönner des Klosters und sein Gehilfe.



Nach den ersten Spielminuten begegnet euch eben jener Gönner und gibt euch im Gespräch nicht nur erste Hinweise, dass irgendetwas faul sein könnte im Kloster, sondern erlaubt euch durch seine Nachfragen, in einem halben Dutzend Punkten euren Spielcharakter zu bestimmen: Was ist seine größte Stärke? Was hat er studiert? Solche Dinge.

In einem frühen Gespräch definiert ihr eure Version von Protagonist Hans aus. Und natürlich wirkt sich die Wahl auch aus, vergleichbar mit Antworten in RPG-Dialogen, wenn ihr bestimmte Skills oder Attributswerte habt. Wobei nicht immer die Spezialantworten die besten sind – es sind einfach mehr Optionen. Denn "gespielt" wird quasi ausschließlich über die Dialoge, und welche Fragen ihr stellt oder welche Antworten ihr gebt. Schafft ihr es, einer Nonne Informationen zur Geschichte des adligen Gönners und des Erzdiakons zu entlocken? Bringt ihr gar das verbotene Buch an euch, das sie besitzt? Je nach euren Entscheidungen verändern sich später unter Umständen Story-Aspekte. Oder ihr bekommt zumindest einige neue Informationen.

Die Story

Die Handlung ist nicht streng linear, sondern macht mehrere große zeitliche Sprünge. Das Dorf und die Abtei verändern sich, vor allem auch die Gedanken und Überzeugungen, auf die ihr bei den Gesprächen trefft. Und: Wie beim geheimen Vorbild des Spiels, Umberto Ecos Der Name der Rose, geht es auch um die Aufklärung eines Mordfalls. Ihr werdet zwangsläufig zum Ermittler und müsst versuchen, unter den zahlreichen Verdächtigen einen überzeugend zu beschuldigen und zu überführen. Ich habe bewusst nicht geschrieben, "den wahren Mörder finden" – nach dem, was ich bislang mitbekommen habe...



Pentiment ist mehr eine interaktive Geschichte als ein Spiel – ich hatte nach einigen Stunden erst mal genug: Man muss definitiv in der richtigen Stimmung sein (und Spaß daran haben, viel zu lesen), sonst fängt man an, Dialoge schnell wegzuklicken und nimmt sich damit selbst den Spaß. Da Pentiment unter anderem im Gamepass erschienen ist, dürfte vielen von euch das Probespielen nicht schwer fallen.