Avowed: Neues Rollenspiel von Obsidian Entertainment angekündigt // Trailer

PC XOne Xbox X

Obsidian Entertainment hat im Rahmen des Xbox Games Showcase neben dem ersten Story-DLC Peril on Gorgon für The Outer Worlds auch sein nächstes großes Rollenspielprojekt angekündigt. Bei Avowed handelt es sich um ein klassisches First-Person-RPG mit Fantasy-Setting in der Tradition von The Elder Scrolls 5 - Skyrim. Der Titel spielt in der Fantasie-Welt Eora, die auch Schauplatz von Pillars of Eternity ist. Der kurze Teaser-Trailer, den ihr unter dieser News findet, verrät noch nicht allzu viel. In einem typischen Mittelalter-Setting inklusive Burg, weitläufigen grünen Tälern und einer verfallenen unterirdischen Ruinenstadt stellt sich unser Held mit Schwert und Magie seinen Widersachern.

Avowed erscheint für PC, Xbox Series X sowie Xbox One und ist Teil des Xbox Game Pass. Zum Erscheinungstermin gibt es noch keine Aussagen.