Pentiment: Making-Of-Dokumentation von noclip erschienen

PC Switch XOne PS4 PS5

Am 9. April 2024 hat das auf Dokumentationen rund um Computer- und Videospiele spezialisierte noclip-Team eine Making-Of-Doku zu Pentiment von Obsidian Entertainment auf YouTube veröffentlicht. Das knapp anderthalbstündige Video, das ihr in voller Länge und in englischer Sprache sowie in 4K unter der News eingebunden findet, ist vollgepackt mit zahlreichen Ingame-Szenen aus dem historischen Adventure, das im 15. Jahrhundert rund um das fiktive bayerische Örtchen Tassing spielt. Am Schluß gibt es auch eine Spoilerwarnung an alle, die den besonderen Titel noch spielen möchten, da kurz die Enden des Spiels thematisiert werden.

Zu Wort kommen neben Pentiment-Erfinder und -Schöpfer Josh Sawyer, weitere Obsidian-Entwickler:innen, es gibt Einblicke in den Prototyp und es werden diverse Aspekte der Entwicklung beleuchtet. Von der Schwierigkeit, ein solches Projekt zu pitchen, bis zur historischen Authentizität und spielbaren Umsetzung, sowie Recherchen vor Ort und dem Kontakt zur Community werden unterschiedliche Facetten erörtert. Natürlich gibt es wieder einiges an unveröffentlichtem Material zu sehen, es werden Vorbilder genannt und einige Anekdoten zum Besten gegeben.