Microsoft Flight Simulator: Top Gun-Erweiterung kommt Ende Mai

Rechtzeitig zum Kinostart von Top Gun: Maverick erscheint auch die gleichnamige und kostenlose Erweiterung für den Microsoft Flight Simulator auf PC sowie Xbox Series. Auf die Top Gun Experience musstet ihr länger warten als geplant, da diese schon immer zusammen mit dem Kinostart des Films erscheinen sollte. Beides wurde aufgrund der Pandemie mehrmals verschoben.

Doch am 25. Mai dürft ihr euch ins Cockpit der F/A-18 Super Hornet setzen und überraschen lassen, was euch mit diesem DLC erwartet. Genaues wurde nämlich bisher nicht über die Erweiterung verraten - vermutlich aus Spoilergründen zum Film. Allerdings ist laut Roadmap ein Trailer über den Inhalt am Release-Tag geplant. Des Weiteren wurde eine eigene Website online gestellt, bei der ihr euch mit eurem eigenen Rufzeichen, dem sogenannten Callsign, samt Bild registrieren könnt, wenn ihr möchtet.

Zudem steht bereits am 17. Mai das World Update 9 an, ebenfalls mit Trailer, das sich diesmal um die Regionen um Italien und Malta kümmern wird.