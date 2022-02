Warhammer 40K Chaos Gate Daemonhunters erscheint am 5. Mai 2022

PC

Publisher Frontier und Entwickler Complex Games verrieten nicht nur den Erscheinungstermin für das kommende Taktik-RPG Warhammer 40.000 - Chaos Gate - Daemonhunters, sondern gaben auch bekannt, dass Schauspieler Andy Serkis (unter anderem Gollum aus Peter Jacksons Verfilmung von Der Herr der Ringe) im Spiel eine Rolle übernimmt. Als Großmeister Vardan Kai wird euch Serkis im Spiel beraten und Fragen zur Ausrüstung euer Space Marines vom Orden der Grey Knights beantworten.

In Daemonhunters steuert ihr die Grey Knights in Rundentaktikt-Gefechten, um die Ausbreitung der "Blüte" zu stoppen, einer dämonischen Seuche des Chaos. Warhammer 40.000 - Chaos Gate - Daemonhunters erscheint am 5. Mai 2022 für PC und ist bei Steam und im Epic Games Store für 44,99 Euro in der Standard-Edition vorbestellbar. Daneben gibt es die Castellan Champion Edition, die neben dem Soundtrack die exklusive spielbare Figur Carran Crowe umfasst, der soll nicht nur eine einzigartige Waffe sondern auch "spezielle Spielregeln" besitzen und sich im Laufe der Story dem Trupp von Besitzern dieser Edition anschließen.