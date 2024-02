Warhammer 40.000 - Battlesector: DLC bringt spielbare Fraktion T'au

PC XOne PS4

Black Lab Games und Slitherine haben gestern mit Warhammer 40.000 - Battlesector: T'au den fünften DLC für Warhammer 40.000 - Battlesector (im Test) veröffentlicht. Er führt die T'au als neue spielbare Fraktion in das 2021 erschienene Rundenstrategiespiel ein. Die technologisch fortschrittliche Rasse der T'au hat das Ziel, The Greater Good in der Galaxie zu verbreiten. Dafür stehen euch 14 neue Einheiten zur Verfügung, die ihr in den dynamischen Kampagnen, Skirmishes und im Multiplayer einsetzen könnt. Der DLC ist auf PC sowie Xbox und PS5 (für die Spielbarkeit muss auf der PS5 noch ein Patch erscheinen) erhältlich. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den Release-Trailer anschauen. Der Preis auf Steam liegt bei 14,79 Euro.

Die neuen Einheiten sind:

T'au Commander

Cadre Fireblade

Ethereal

Tactical Drone

Pathfinders

Fire Warrior Strike Team

Fire Warrior Breacher Team

XV8 Crisis Battlesuit Team

XV25 Stealth Battleuit

XV88 Broadside Battlesuit

XV95 Ghostkeel Battlesuit

XV104 Riptide Battlesuit

TX4 Piranha

Hammerhead Gunship

Zeitgleich mit dem DLC wurde ein neuer, kostenloser Karteneditor veröffentlicht.