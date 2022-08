GC22: WH40K - Darktide angespielt, Chaoshorden niedergemäht

PC Xbox X

Fatshark melden sich in diesem Jahr mit einem neuen Action-Titel zurück, der auf Koop mit bis zu vier Spielern ausgelegt ist. Zuletzt mischte das Studio in Warhammer - Verminitde 2 (im Check ) das ungefähre-Strickmuster (recht lineare Level mit Safezones zwischen Etappen, große Horden an Standard-Gegnern, gepaart mit gefährlicheren Super-Gegnern) mit einer motivierenden Portion looten und leveln, inklusive freischaltbarer Klassen für die fünf spielbaren Charaktere. Das erwartet euch nun auch in, in dem aber statt Skaven, Untoten und Chaos-Kriegern nun die Horden des Chaos-Gottes Nurgle übermannen wollen.In einer Mission tat ich mich mit zwei anderen Pressevertretern und einem Entwickler zusammen. Wir schlugen uns durch eine Raffinerie-artige Umgebung. Schon im Ladebildschirm versieht Fatshark die neue Heldentruppe mit Charme. Er zeigt die vier in einem Gleiter sitzend, wobei mein Riese Ogryn sehr konzentriert an seinen übergroßen Fingern etwas abzählt. Auch das dynamische Gekabbel zwischen den Figuren passend zur Situation (manches mal entschuldige sich Ogryn, weil er ins Schussfeld eines Kameraden lief...) gefiel mir wieder sehr. Allerdings: Neben meinem markanten Hünen und der auf Schritt und Tritt den Imperator anrufenden Eiferin hinterließen die anderen beiden Kumpane bei mir noch keinen besonderen Eindruck. Da unterschieden sich die Charaktere in Vermintide 2 deutlicher für mich – auch optisch. Dabei habt ihr aber tatsächlich in Darktide nun viel mehr Möglichkeiten, dass Aussehen der Figuren anzupassen. So sah mein Ogryn kein Stück so aus wie in den Trailern, sondern trug eine Uniform und einen mächtigen gezwirbelten Schnauzbart. Da so auch mehrere Varianten derselben Figur in einem Team nun nicht allzu seltsam wirken, wurde dafür gesorgt, dass es auch reichlich Party Banter gibt, wenn mehrere Spieler denselben Charakter ins Feld führen, wie die Entwickler auf Anfrage bestätigen.Da wir ein Mitglied von Fatshark im Team hatten, lief dieses meist schon in die richtige Richtung und trieb uns so flutt durch den Level. Ich holte meine große Schusswaffe heraus, die wie ein Granatwerfer aussah, aber wohl doch eher ein halbautomatisches Gewehr war. Ich frage, ob ich Munition zusammenhalten soll und tatsächlich sind wir trotz des Sprungs von Warhammer Fantasy zu Warhammer 40.000 doch vor allem im Nahkampf unterwegs. Erst als massive Horden kommen, wird mir empfohlen, die Wumme auszupacken. Ich halte die rechte Maustaste, worauf ich die Waffe mit beiden Händen packe und noch präziser (und gefühlt schneller) die Salven in die anrennenden menschlichen Gestalten mit ungesunder Hautfarbe abfeuere. Wie in Vermintide ist es essenziell, sich nicht umzingeln zu lassen und auch Feinde aus dem Weg zu stoßen, was allerdings Ausdauer verbraucht, ähnlich wie schnelle Ausweichschritte. Schläge mit meinem Riesenmesser bringen mich dagegen nicht aus der Puste.Neu ist, dass die Figuren einen regenerierenden Schild á labesitzen, wohl weil es mehr Standard-Feinde gibt, die mit Projektilwaffen schießen. Dafür ist Heilung nicht ganz einfach. Wir finden zwar eine medizinische Station, doch der fehlt der Saft und eine Energiequelle können wir nicht auftreiben – das lief einfacher mit den Tränken in Vermintide 2. Als unser Mitspieler von Fatshark einen Kameraden gegen einen Spezialgegner beistehen will, wird er auf dem falschen Fuß erwischt und stirbt, ehe er wiederbelebt werden kann. Das verlangsamte unser Vorankommen in den dunklen Gängen merklich. An einer Engstelle wurden wir dann von einem mutierten Oger attackiert. Wie in Vermintide ist Zusammenarbeit wichtig, um diese Zwischenbosse mit überschaubaren Verlusten an Lebensenergie niederzuringen. Unser geschwächter und unorganisierter Haufen fand daher an dieser Stelle wenig überraschend sein Ende.Letztlich war ich doch überrascht, dass sich der Spielverlauf im neuen Szenario nicht noch etwas stärker von Vermintide 2 abzuheben scheint (wobei ich schwerpunktmäßig die Waldläuferin spielte, die dort schon verstärkt auf Fernkampf setzte). Gleichzeitig lässt sich aber sagen: Das wuchtige Nahkampfgeschehen und der Flow beim Durchqueren des Levels war so spaßig, wie ich es aus dem indirekten Vorgänger kenne. Auch grafisch konnten die Modelle und Umgebungen überzeugen – allerdings war der Level in meinen Augen nicht die beste Wahl für einen ersten Eindruck. Die Raffiniere wirkte doch recht dröge im Vergleich zu den Feldern, Straßenzügen und Bergfestungen von Vermintide 2, das aber auch seine drögeren Minen- und Kanalisationsabschnittte hatte. Darktide wird komplett in der vom Chaos infizierten Hive-Stadt Tertium spielen und ich hoffe, dass es dort vor lauter Klautstrophobie nicht an schönen Aussichten und dem typischen kathedralen Stil des Imperiums mangeln wird.