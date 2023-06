Warhammer 40.000 - Boltgun Test+

Teaser Hirn aus, Knarre in Anschlag bringen und den Abzugsfinger erst dann wieder entspannen, wenn das Böse besiegt ist: Der Retro-Shooter im 40K-Universum ist super simpel gestrickt – und genau deshalb ein Heidenspaß.

Doom, Duke Nukem 3D oder Shadow Warrior und natürlich von der Science-Fiction-Saga Warhammer 40.000. Denn deren neuester Streich Boltgun kombiniert das Spielprinzip der frühen Ego-Shooter aus den Neunzigerjahren mit dem beliebten Tabletop-Szenario von Games Workshop. Das Ergebnis ist für mich eines der besten Actionspiele der letzten Jahre – eine temporeiche, adrenalintreibende Ballerorgie der guten, alten Schule. Auf Tuchfühlung mit mehreren Gegnern gleichzeitig zu gehen, gehört zu den regelmäßigen nervenaufreibenden Szenen von Boltgun. Daumendicke Pixel Wer sich auf der Homepage des Entwicklers Auroch Digital umsieht, entdeckt dort vor allem Brettspielumsetzungen, unverdächtige Wirtschaftssimulationen und putzige Strategietitel. Aber offensichtlich gibt es bei den Damen und Herren aus Bristol auch eingefleischte Fans von Klassikern wieoderund natürlich von der Science-Fiction-Saga. Denn deren neuester Streichkombiniert das Spielprinzip der frühen Ego-Shooter aus den Neunzigerjahren mit dem beliebten Tabletop-Szenario von Games Workshop. Das Ergebnis ist für mich eines der besten Actionspiele der letzten Jahre – eine temporeiche, adrenalintreibende Ballerorgie der guten, alten Schule.





Von den Menübildschirmen über die Zwischensequenzen bis hin zu den Gegnern ist alles im authentischen, zweidimensionalen Pixel-Stil gehalten. Ja, richtig: Auch die Monster und viele andere Grafikelemente sind animierte, aber platte 2D-Objekte, genau wie seinerzeit bei Wolfenstein und Doom. Für jüngere Gamer mag das vielleicht etwas seltsam oder sogar unpassend aussehen, ich finde es stilecht. Sogar die wenigen Zwischensequenzen sind stilecht im Pixel-Look gehalten. Ein Retro-Egoshooter ist Boltgun gleich in mehrfacher Hinsicht. Am offensichtlichsten in puncto Optik: Ein Filter reduziert automatisch die Farbtiefe und verpasst der Umgebung einen kantigen Pixel-Look, sodass das Spiel auf den ersten Blick tatsächlich aussieht wie ein Titel aus der Ära der VGA- und Super-VGA-Karten. Die beiden Effekte lassen sich über Schieberegler noch verstärken oder auch reduzieren.Von den Menübildschirmen über die Zwischensequenzen bis hin zu den Gegnern ist alles im authentischen, zweidimensionalen Pixel-Stil gehalten. Ja, richtig: Auch die Monster und viele andere Grafikelemente sind animierte, aber platte 2D-Objekte, genau wie seinerzeit beiund Doom. Für jüngere Gamer mag das vielleicht etwas seltsam oder sogar unpassend aussehen, ich finde es stilecht.

Reduziert aufs Maximum

Aber auch der Spielablauf lässt Erinnerungen an die Anfangszeiten des Genres aufkommen. Boltgun konzentriert sich auf das Wesentliche, das Altbewährte: ballern, ballern, ballern! Ihr schlüpft in die Stiefel eines namenlosen Space Marines und habt einen einfachen, klaren Auftrag: Eine imperiale Kolonie von den Mächten des Chaos zu säubern, und zwar mit Schwert und Flamme – oder besser gesagt mit einem Arsenal mächtiger Science-Fiction-Waffen, vom namensgebenden Bolzenwerfer bis hin zur Gravitationskanone.



Um da einen zumindest kleinen Kritikpunkt anzubringen: Das halbe Dutzend Knarren fällt nicht allzu einfalls- oder abwechslungsreich aus. Die Schrotflinte ist eine Schrotflinte, das Maschinengewehr ist ein Maschinengewehr und der Plasmawerfer ist … naja, am ehesten mit einem Raketenwerfer vergleichbar. Das liegt aber auch daran, dass sich die Entwickler wirklich sehr eng an der Tabletop-Vorlage und der dort verfügbaren Ausrüstung orientieren, insofern möchte ich ihnen das nicht zu sehr vorhalten. Tatsächlich finde ich es sogar richtig cool, dass die originalgetreue Stärke der verschiedenen Waffen und Gegner im Spiel dargestellt wird und sich bekannte Upgrades wie Trommelmagazine finden lassen.

Semper Brutalis

Auch bei den Gegnern ist die Vielfalt überschaubar. Ihr tretet wie gesagt gegen die Krieger des Chaos an. Das sind zum Beispiel menschliche Kultisten oder gefallene Space Marines, aber auch Geister und Dämonen in allen Formen und Farben. Die meisten sind nicht allzu helle, sondern stürzen sich schnurstracks auf euch zu, sobald sie euch wahrnehmen. Tatsächlich lassen sich Kontrahenten oft schon in aller Ruhe aus der Ferne mit gezielten Schüssen ausknipsen, ohne dass sie an

euch herankommen.



Aber auch Kanonenfutter wird in der Masse irgendwann gefährlich – und an Monsterhorden mangelt es Boltgun wahrhaft nicht. Tatsächlich gibt es immer wieder Stellen, an denen euch das Spiel den Rückweg versperrt, von überall her Gegner auf euch zuwirft und es erst weitergeht, wenn ihr jeden einzelnen Bösewicht im Raum mit der Bleispritze geimpft habt – fast wie bei Serious Sam anno dazumal.

Anzeige Au ch wenn die Levels bewusst detailarm gehalten sind, sind sie doch schön, authentisch und fantasievoll gestaltet.

The Only Thing They Fear is … Mick

Das Leveldesign ist allgemein sehr geradlinig. Hier und da müsst ihr mal einen Schlüssel suchen oder ein kurzes Schalterpuzzle lösen, um weiterzukommen, aber es stellt sich fast nie die Frage, wohin der Weg führt oder was das Ziel ist. Die Umgebungen sind dabei trotz des gewollt begrenzten Detailgrads liebevoll und atmosphärisch gestaltet und es gibt einige wirklich sehenswerte Abschnitte mit mehreren Ebenen, Portalen und Akrobatikeinlagen. Deren Erkundung lohnt sich auch deshalb, weil es regelmäßig Geheimnisse zu entdecken gibt, zum Beispiel in Form von Upgrades oder Versorgungskisten. Wobei euch die Kugeln auch dann nicht ausgehen, wenn ihr immer nur der Nase nach lauft. In puncto Nachschub zeigen sich die Macher recht großzügig und setzen den Schwierigkeitsgrad generell eher niedrig an. Veteranen sollten mindestens auf Schwer spielen, auch wenn es dann hie und da etwas haarig wird, beispielsweise bei Bosskämpfen mit besonders garstigen Chaoskreaturen.

Wo meiner Meinung nach Boltgun nicht ganz an die Genregrößen herankommt, ist beim Sounddesign. Die Waffeneffekte können sich noch hören lassen, die verzerrte Sprachausgabe sowie das Brüllen und Stöhnen der Monster wirken auf mich manchmal aber eher unfreiwillig komisch und die Begleitmusik ist … naja, nicht schlecht, aber eben längst nicht auf dem Niveau von Mick Gordons Magnum Opus für Doom.



Fazit: Rüdiger Steidle Warhammer 40K - Boltgun ist nicht der ultimative Retro-Egoshooter – aber verdammt nah dran. Das Spieldesign im Stil von Doom und das Warhammer-Szenario passen einfach perfekt zusammen und hüben wie drüben haben die Macher den Geist der Vorlage perfekt eingefangen. Die Feuergefechte sind lang, intensiv, vielfältig und zumindest auf höheren Schwierigkeitsgraden auch fordernd. Dass Boltgun alle modernen Errungenschaften des Genres wie In-Game-Cutscenes oder Script-Events konsequent ignoriert, kann man beklagen, für mich ist es ein Vorteil, dass sich die Macher aufs Wesentliche konzentriert haben.



Auch wenn ich den einen oder anderen objektiven Kritikpunkt anbringen kann, zuallererst die eher mäßige Gegner-KI, hat sich Warhammer 40K – Boltgun auf jeden Fall einen steilen Daumen nach oben verdient. Ich bin noch nicht ganz durch, kann’s aber kaum erwarten, weiterzuspielen. Wenn ihr ein Herz für klassische Ego-Shooter und/oder Warhammer habt, dann MÜSST ihr das Ding einfach zocken!

