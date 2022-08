Warhammer 40.000 - Rogue Trader Preview

Teaser Executive Producer Anatoly Shestov von Owlcat Games nahm uns mit für einen ausführlichen Deep Dive in das Kampfsystem des neuen Rollenspiels der Pathfinder-Macher.

Der Fall der verschwundenen Sonne

Das Interface lässt schnell erkennen, dass sich Owlcat Games XCOM-Elemente einflechet.

XCOM lässt grüßen

Ihr bewegt zunächst einen Geisterumriss eures Partymitglieds an eine Stelle auf den Schlachtfeld und seht dann, wie es an der Stelle um Sichtlinien und Co. bestellt ist.

Owlcat Games, die Macher vonund Pathfinder - Wrath of the Righteous (im Test, Note 7.0 ) führen euch in ihrem neuesten Oldschool-Rollenspiel an die Schwelle des 42. Milleniums. Wie Executive Producerbeschreibt, sollinnerhalb des düsteren Universums trotzdem eine klassische Power Fantasy bieten, indem eure Party gewöhnlich startet, doch im Spielverlauf immer mächtiger wird. Da scheint es nur passend, dass eure Spielfigur zur namensgebenden Kaste der Rogue Trader gehört. Für den Zweck der Erweiterung der Domäne des Imperiums der Menschen wurde den Rogue Tradern vom Imperator so weitreichende Privilegien verliehen, dass sie als Kommandanten ihrer gigantischen Schiffe mit tausenden von Bewohnern im Grunde tun und lassen können, was sie wollen, so Shestov.In der Pre-Alpha-Version, die er mir vorstellt, untersucht der Rogue Trader ein tödliches Mysterium: Die Sonne eines Sternensystems ist verschwunden. Wohlgemerkt ist sie nicht erloschen, implodiert oder sonstigen natürlichen Phänomenen zum Opfer gefallen. Von einen Moment auf den nächsten war sie schlicht nicht mehr da. Diese Quest soll ungefähr in der Mitte des RPGs angesiedelt sein. Die Spielsitzung beginnt damit, dass die sechsköpfige Party des Rogue Traders das Landungsschiff verlässt. Die fünf Begleiter: Ein Tech-Priest, eine Schmugglerin, ein ehemaliger Verhörspezialist der Inquisition, eine Psionikerin und ein erfahrener Krieger (dessen genaue militärische Zugehörigkeit mir entgangen ist). Die Gruppe hat einen zuvor bewohnten Planeten des Systems angesteuert. Gebäude in dem so typischen gothischen Stil des Imperiums ragen aus Schneemassen. Einige kleinere Schneeberge lassen sich untersuchen, die Gruppe besteht die dafür nötigen Skill-Checks. In einem Haufen findet sich Loot, unter der anderen Schneedecke liegt ein Berg gefrorener Leichen, dessen Untersuchung etwas Licht auf das Schicksal der unglückseligen Bewohner wirft.Die Entourage des Rogue Trader streift durch eine handvoll Straßenzüge zu einer Treppe, der Rest der Karte dahinter ist in Kriegsnebel gehüllt. Shestov betont, dass es sich nur um einen ganz kleinen Teil der Spielwelt handelt sowie Computer-gestützte Verfahren bei den Assets nicht zum Einsatz kommen, sondern jede Textur von den Grafikkünstlern bei Owlcat handgemalt wird. Als er die Treppe hinaufgeht, erwachen Scheinwerfer zum Leben und strahlen die Gruppe an. Ein Hinterhalt von Drukhari! Zwei Khymera-Ungetüme, ihr Bestienmeister, diverse Scharfschützen und ein Krieger springen aus den Schatten. Die Gruppe steht auf einem Vorplatz am Ende der langen Treppe wie auf dem Präsentierteller. Vor ihnen geht es über zwei Aufgänge weiter nach oben, die linke Treppe hinauf stehen die Schützen ungedeckt, die Bestien blockieren das Ende der rechten Stufen. Das folgende Gefecht ist nicht geskriptet, sondern Laufe bei jeder Präsentation je nach den KI-Zügen etwas anders, versichert Shestov.Der Kampf beginnt, durch glückliche Initiative-Würfe dürfen zunächst drei Mitglieder der Party ziehen, bevor der Feind seine erste Bewegung macht. Das Terrain wird in grüne Kästchen unterteilt. Bei Anzeigen für halbe und volle Deckung, Sichtlinien und Trefferchancen hat sich das Team von XCOM inspirieren lassen. Es gibt eine ganze Fülle von Möglichkeiten für die Bewegungs- und Aktionspunkte jeder Einheit. So gibt es Verbrauchsgegenstände, Charakter-Skills und die verfügbaren Angriffe der angelegten Knarren, Schwerter, Hämmer und Co. Je zwei Waffen könnt ihr am Körper tragen und sie im Kampf wechseln, zu den Optionen für Attacken gehören Einzelschüsse oder die Überladung von Energiewaffen.Zunächst lässst Shestov die Psionikerin in Deckung gehen, die ihre Ausweichchance durch den Skill Vorhersehung erhöht und noch mit ihrem Scharfschützengewehr einen der gegnerischen Schützen um ein Drittel seines Lebensbalkens erleichtert. Es folgt der Krieger, der über einen Spurt-Befehl bis ans Ende der rechten Treppe rast und eine Khymera mit seinem Schwert angreift. Darauf folgt ein vertikaler Schlag, der drei Felder abdeckt und damit beide Wesen trifft, worauf sie nun beide von einem violetten Schleier umgeben sind. Bei Gefahr wechseln Khymera-Bestien zwischen der physischen und der psychischen Ebene, sodass sie nun andere Schadenswiderstandswerte haben. Erste Gegner feuern zwischendurch, doch die Khymerae sind so spät am Zug, dass Shestov noch seinen Inquisitor als zweiten Tank auf die Treppe ziehen kann, so dass nun seine Truppen den Weg die Treppe hinunter blockieren und die Bestien in Schach halten.Nun zeigt sich die besondere Rolle des Rogue Traders im Kampf. Nach der Lore agieren diese mächtigen Charaktere selten selbst, sondern befehligen andere. Das Team wollte die Hauptfigur aber nicht nur zum üblichen buffenden Support-Charakter machen, daher agieren Rogue Trader eher als Feldstratege mit einzigartigen Skills, die Punkte von Gefährten wieder auffüllen oder ihnen sogar auf der Stelle einen kompletten Extrazug verleihen. So darf die bereits der linken Treppe angenäherte Schmugglerin nun nochmal ran. Mit einem Skill schießt sie bereits auf einen ungedeckten Drukhari-Scharfschützen, während sie die Treppen hinaufläuft. Danach greift sie mit einer Salve aus ihrem Schnellfeuergewehr an. Die Besonderheit: Beim Auswählen des Ziel wird ein Sichtkegel angezeigt. In der orangen Mitte ist der anvisierte Feind, doch links und rechts davon sind noch gelbe Bereiche. Der Angriff hat nicht die besten Trefferchancen, feuert aber viele Kugeln. Die Projektile, die danebengehen, verschwinden nicht. Sie fliegen in den gelb markieren Bereich und treffen Figuren darin – egal ob Feinde oder Verbündete. Die Schmugglerin landet viele Treffer und ein Scharfschütze geht zu Boden, das Sperrfeuer reißt ihm einen Arm ab. Je nach Angriffsart werden passende Gore-Effekte ausgelöst, erklärt Shestov.