GC23: Space Marine 2 angespielt - fantastisch aussehende Schnetzelaction

PC Xbox X PS5

Als Gamer lassen sich Berühungspunkte mit dem Universum von Warhammer oder Warhammer 40K gar nicht vermeiden. Über Grundkenntnisse geht mein Wissen allerdings kaum hinaus. Deshalb kann ich euch nicht sagen, wer genau Titus ist, die Hauptfigur aus Space Marine 2, und ob er oder meine Begleiter Gadriel oder Chairon nun aus irgendwelchen Romanen bereits bekannt sind. Für Space Marine 2 ist das allerdings auch ziemlich egal, würde ich meinen. Denn in der Messedemo bin ich gleich drin, haue mit meinem Krieger in seiner schicken blauen Rüstung die Aliens im Dutzend mit meinem Messer weg. Nach Ausweichsprüngen kann ich selbst den dickeren von ihnen mit meiner Pistole einen Wirkungstreffer versetzen und das Biest dann gleich exekutieren. Das sieht dann oft ein bisschen wie in Gears of War aus, wenn vielleicht auch nicht ganz so brutal. Schade eigentlich.



Mit reinem Button-Mashing käme ich auf dem leichten Schwierigkeitsgrad wohl noch problemlos weiter, aber ich habe gleich die mittlere Stufe gewählt. Getorben bin ich zwar dennoch nicht, aber das lag auch nur daran, dass mich einer meiner beiden KI-Kameraden nach einem Knockout wieder auf die Beine geholt hat. Kann bei den Massen eben schon passieren, dass man überrannt wird. Und irgendwie habe ich es nicht übers Herz gebracht, umzingelt von Gegnern meinen Rage-Modus zu aktivieren, mit dem ich selbst solchen brenzligen Situationen im Regelfall gut befreien kann. Bei all der Action kommt die Taktik aber dennoch nicht zu kurz. Mit Exekutionen muss ich meinen dreiteiligen Schild wiederaufladen. Ist der komplett leer, nehme ich Schaden, und Heilinjektionen sind meist erst rar gesät. Wer es also richtig anstellt, braucht gar keine Heilmittel, weil die TP-Leiste nicht mal angegriffen wird. Nur bestimmte Gegner können mit ihren Attacken den Schild auf einen Schlag ausschalten. Werde ich davon getroffen, ist es quasi unmöglich, keinen Schaden zu nehmen.



In den Kämpfen mache ich in der rund eine Stunde gespielten Demo zwar fast durchweg immer dasselbe, zumal das Missionsdesign kaum mehr als Abwehrschlachten mit aus mehreren Richtungen angreifenden Feinden kennt. Die stark auf den Nahkampf ausgerichtete Action macht mir aber große Laune. Diesen riesigen Space Marine zu spielen, der ein bisschen wie Krieg in Darksiders scheinbar schwerfällig durch die Gegend stapft, ist gleichzeit so impulsiv bei Attacken und Ausweichmanövern, dass hier von Träge keine Rede sein kann. Aber man spürt, wie massiv mein Krieger ist, und das fühlt sich einfach geil an.



Am besten am Spiel gefällt mir allerdings die Grafik. Von der Farbgebung her mag das vielleicht kein Augenöffner sein und hier und dort erkennt man auch sich wiederholende Assets. Aber das Ding sieht allein schon rein technisch betrachtet erstklassig aus, läuft absolut flüssig und ballert mir großartig satte Effekt ins Ohr, dass ich hier beinahe vergesse, dass ich auf einer Spielemesse bin und hinter mir ständig Leute rumlaufen. Aber keine Sorge: die Hose habe ich mir trotzdem nicht ausgezogen!



Zur Story oder wie gut Space Marine 2 die Vorlage einfängt, kann ich, wie gesagt, keine verlässliche Einschätzung treffen. Aber schon in der einleitenden Filmsequenz fällt im Zusammenhang mit Titus ein Begriff, deren Verwendung mir die Entwickler untersagt haben. Es geht wohl um eine spezielle Fraktion, bei der den Fans des Universums womöglich ein Jubelsturm ausbricht. Aber vielleicht täusche ich mich auch, vollkommen egal. Gemessen am ersten Space Marine von 2012 habe ich am Nachfolger jedenfalls schon jetzt erheblich mehr Spaß. Und ich hätte noch mehr Bock darauf, das im echten Koop mit Freunden zu spielen. Noch dieses Jahr soll es soweit sein. Hoffentlich sieht das auch auf Xbox Series und PS5 ähnlich gut aus.