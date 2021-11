Arcane: Netflix-Serie im League-of-Legends-Universum erhält 2. Staffel

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit Arcane erzielte Netflix einen Überraschungerfolg: Nicht nur, dass die Animationsserie eine Zeit lang in 52 Ländern den ersten Platz in der Top-10-Liste des Streamingdinestes anführte (aktuell Platz 2 in Deutschand), innerhalb einer Woche nach der Premiere Anfang November galt sie auch als die bisher am besten bewertete Serie des Unternehmens.

Nachdem seit dem 20. November die letzte Episode der neun Folgen umfassenden ersten Staffel zur Verfügung steht, wurde offiziell bekanntgegeben, dass sich die zweite Season bereits in der Produktion befindet. Aufgrund des großen Erfolges und der zahlreichen positiven Kritiken dürfte das keine allzu große Überraschung sein.

Prequel zu League of Legends

Optisch bietet Arcane eine gelungene Mischung aus handgezeichneten und CGI-Animationen, die vom französischen Studio Fortliche stammen. Das Geschehen in der Serie ist in der Vergangenheit des von Riot Games entwickelten League of Legends-Universums angesiedelt und erzählt somit die Vorgeschichte zum seit dem Jahr 2009 sehr beliebten Multiplayer-Online-Battle-Arena-Titel (zum Beispiel bestes E-Sport-Spiel des Jahres bei den Game Awards 2020).

Im Fokus der Animationsserie stehen mehrere Champions aus Leage of Legends sowie deren Ursprungsgeschichten. Unter anderem gehören dazu die verwaisten Schwestern Vi und Powder/Jinx, der Erfinder Jayce, der Wissenschaftler Heimerdinger, die Vollstreckerin Caitlyn oder auch der Verbrecherboss Silco (der über kein spielerisches Pendant verfügt). Auf der offiziellen Website zur Serie heißt es zur Story: