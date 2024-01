Riot Games entlässt 11 Prozent der Belegschaft

PC MacOS

Wie der durch League of Legends groß gewordene und von Tencent übernommene Publisher und Entwickler Riot Games bekannt gab, werden weltweit rund 530 Stellen gestrichen – das entspreche 11 Prozent der Belegschaft, die sich auf über 20 Büros rund um den Globus verteilt.

Auf der firmeneigenen Website wandten sich CEO Dylan Jadeja und Mitgründer Marc Merrill mit einem Blogpost an die Community, was diese Entscheidung für die zukünftige Ausrichtung von Riot Games bedeutet. Zukünftig sollen Spiele wieder mehr im Zentrum von allem stehen, was Riot Games tut, die Felder eSport, Musik und Entertainment sollen stärker an die Spiele zurückgebunden werden.

Die Entlassungen würden vor allem Teams abseits der Kernentwicklung treffen. Allerdings wird das Team des Kartenspiels Legends of Runeterra verkleinert, da dessen Entwicklung und Betreuung aktuell mehr Geld koste als einspiele. Mit dem Erscheinen der Lebenssimulation Bandle Tale - A League of Legends Story ende außerdem die Entwicklung von Titeln unter dem Publishing-Label Riot Forge, unter dem auch das Rundentaktik-RPG Ruined King - A League of Legends Story erschienen war.

Die Botschaft nimmt auch Bezug darauf, dass viele Spieler sich nicht nur für die Titel interessieren, sondern auch für die Menschen, die selbige schaffen. Bei den anstehenden Kündigungen handle es sich laut Jadeja und Merrill explizit nicht um eine Entscheidung, um Anleger zufriedenzustellen, sondern um einen kritischen Moment für die Zukunft der Firma. In den vergangenen Jahren habe Riot die Zahl der Mitarbeiter mehr als verdoppelt und sich dabei über zu viele Projekte verteilt. "Es handelt sich nicht nur um organisatorische Änderungen; sie betreffen Individuen und Familien, und wir tun unser Bestes, um diese Entscheidungen mit Respekt und Einfühlungsvermögen anzugehen", heißt es dazu. In diesem Kontext wurde auch das Schreiben geteilt, das die Belegschaft zu den anstehenden Entlassungen erhalten hat.