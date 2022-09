Arcane gewinnt Emmy als beste animierte Serie

PC MacOS

Bei der diesjährigen Verleihung des US-Fernsehpreises hat sich die Netflix-Serie Arcane aus dem League of Legends-Universum in der Kategorie für Animationsserien durchgesetzt und den Emmy Award in der Sparte Outstand Animated Program gewonnen. Nominiert waren ebenfalls Die Simpsons, Bob's Burgers, Rick and Morty und What if...? von den Marvel Studios.

Das französische Animationsstudio Fortiche hat damit die erste Serie zu einer Videospielmarke geschaffen, die einen Emmy Award gewinnt. Gleichzeitig ist es auch die erste Produktion eines Streaming-Anbieters, die einen Emmy in der Animations-Kategorie gewinnt. Bereits früher im Jahr errang die Serie drei Emmys im Bereich Outstanding Individual Achievement in Animation für die Episoden Ein Tag des Fortschritts (Happy Progress Day!), Wer ist Powder? (When These Walls Come Tumbling Down) und Unser Aller Erlöser (The Boy Savior).