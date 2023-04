Snookerstar Neil Robertson macht seine Videospielsucht öffentlich

PC MacOS

Bild: Martin Rulsch, Wikimedia Commense, CC BY-SA 4.0-Lizenz

In Deutschland und in großen Teilen Europas erfreut sich der Billardsport Snooker einer stetig wachsenden Beliebtheit, bei der die Spieler nach einer roten Kugel eine farbige Kugel in die Taschen eines übergroßen Spieltisches versenken müssen.

Der Austrailer Neil Robertson konnte 2010 im Alter von 28 Jahren seine erste Snooker-Weltmeisterschaft gewinnen und gilt bis heute als eines der größten Talente des britischen Gentleman-Sports. Dennoch konnte Robertson in den Folgejahren keine weiteren Weltmeisterschaften gewinnen, obwohl er immer mal wieder bei Turnieren gute Ergebnisse erzielen konnte.

Nun hat der Snookerprofi in einem Interview den Grund dafür genannt, warum er in dem Snooker-Sport nicht der dominierende Spieler geworden ist, für den ihn konkurrierende Profis wie Ronnie O’Sullivan stets gehalten haben:

Ich habe die Weltmeisterschaft 2010 gewonnen, vielleicht hätte ich noch mehr gewinnen können, wenn ich mich voll und ganz dem Snooker verschrieben hätte. Ich habe meine Zeit mit Videospielen verbracht, obwohl ich sie lieber mit meiner Familie und an den Trainingstischen hätte verbringen sollen. Ich war süchtig. Es war lächerlich. Ich blieb die ganze Nacht auf und spielte diese Videospiele.

Nach eigener Aussage sei Neil Robertson süchtig nach den Spielen League of Legends, World of Warcraft und FIFA gewesen. Für seine Abhängigkeit machte er in erster Linie sich selbst verantwortlich, da er ein akribischer Mensch wäre, der für das Erreichen seiner Ziele stets aufs Ganze gehen würde. Spiele wie den Strategietitel League of Legends hat Neil inzwischen von zu Hause verbannt und beschreibt das Verbot mittlerweile als „zu Recht“.