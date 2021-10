PM: Age of Empires IV feiert Release – auch im Xbox Game Pass für PC! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ein neues Zeitalter bricht an! Age of Empires IV erscheint endlich im Xbox Game Pass für PC sowie Xbox Game Pass Ultimate und ist via Microsoft Store sowie Steam erhältlich.

Dieses neue Kapitel der weltweit gefeierten Echtzeit-Strategie ist der erste komplett neue Age of Empires-Titel seit 16 Jahren! In der fast 25-jährigen Geschichte des Franchises haben sich Spieler*innen rund um den Globus in erbitterte Schlachten gestürzt sowie riesige Imperien erbaut – und das Alles mit jeder Menge Wololo!

Um den Release von Age of Empires IV stilecht zu feiern, hat sich das Team nicht lumpen lassen und den Time Square in New York City über mehrere Blocks mit riesigen digitalen Screens versehen. So entsteht ein gewaltiges, lebendes Diorama, das ein unvergessliches Augmented Reality-Erlebnis ermöglicht. Ab dem 2. November wartet auf der anderen Seite des Atlantiks, auf dem Londoner Piccadilly Circus eine Überraschung, die Besucher*innen wohl niemals vergessen werden – seid gespannt!

Age of Empires IV bietet für Fans von Strategie-Games alles, was das Herz begehrt. Erlebe acht einzigartige Zivilisationen, vier mitreißende Kampagnen, einen vielseitigen Multiplayer-Modus, rasante Scharmützel, neue Karten, freischaltbare Videos und vieles, vieles mehr! Was wirst Du zuerst für Dich entdecken?

Falls Du neu im Age of Empires-Franchise bist, willkommen! Hier erfährst Du alles, was Dir Deinen Einstieg in die Welt der historischen Echtzeit-Strategie erleichtert:

Und auch wenn Du schon reichlich Erfahrung im Age-Universum hast, bietet Age of Empires IV jede Menge aufregende Neuerungen. Positioniere Deine Bogenschützen zum Beispiel mal auf Deiner Stadtmauer und bring Deine Strategie wortwörtlich in neue Höhen. Oder schicke Deine Einheiten für einen perfekten Überraschungsangriff durch den Wald. Deine Soldaten werden sogar schleichen und flüstern, um nicht entdeckt zu werden. Und wenn Du das Volk der Mongolen spielst, wirst Du eine komplett mobile Zivilisation erleben, die ohne festen Stützpunkt über die Karte hinwegfegt.

Es gibt noch so viel mehr aufregende neue Features in Age of Empires IV zu entdecken. Wir sind gespannt, welche Aspekte von Age of Empires IV Dich und die Community begeistern werden – wir freuen uns auf Dein Feedback! Du brauchst Hilfe? Dann besuche die offizielle Support-Seite und erfahre alles, was Du wissen musst.

#WeAreAllGaming Staffel 1: Darum lieben wir Age of Empires

Anlässlich der Veröffentlichung von Age of Empires IV findest Du auf Xbox Wire

DACH ein Reboot der #WeAreAllGaming-Reihe – ganz im Zeichen der vielen

wunderbaren Momente in Age of Empires. Bekannte Gesichter der deutschen

Age-Community teilen die besten Age-Momente, plaudern aus dem Nähkästchen

und sprechen über Strategie-Tipps. Mit dabei: Nili_AoE, Artemiz und Marco Giesel.

Weitere Details dazu findest du in unserem Übersichtsartikel zu

#WeAreAllGaming.

Rage of Empires: Age of Empires IV Launch-Special

Am Freitag, den 29. Oktober um 19:00 Uhr, findet auf den Twitch- und YouTube-

Kanälen der Rocket Beans eine Spezialausgabe der beliebten Rage of Empires-

Reihe statt. Mit dabei sind Marah, Florentin und Donnie – als Special Guest

schließt sich Maxim der illustren Runde an. Schalte ein, wenn die vier gemeinsam

einen Blick auf Age of Empires IV werfen und sich hitzige Multiplayer-Matches

liefern.

In diesem Sinne: Wololo!