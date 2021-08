PM: Aktion „Spiele unter €20“ kommt in den PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Am Mittwoch, den 18. August, kommt die Aktion „Spiele unter €20“ in den PlayStation Store – das bedeutet also satte Rabatte auf eine Vielzahl von Spielen. Dazu zählen Doom Eternal Standard Edition für PS5, Resident Evil 3 und Need for Speed Heat: Deluxe Edition.

DOOM Eternal Standard Edition

Aktion gültig bis 02.09.2021

RESIDENT EVIL 3

Aktion gültig bis 02.09.2021

Need for Speed™ Heat Deluxe Edition

Aktion gültig bis 02.09.2021

TEKKEN 7

Aktion gültig bis 02.09.2021

A Plague Tale: Innocence

Aktion gültig bis 02.09.2021

JUMP FORCE – Deluxe Edition

Aktion gültig bis 02.09.2021

Unravel Two

Aktion gültig bis 02.09.2021

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition

Aktion gültig bis 02.09.2021

Um euch die komplette Liste an reduzierten Spielen ansehen, begebt euch hier in den PlayStation Store.

Auf der Suche nach noch mehr Spielen für eure Bibliothek? Dann haben wir gute Neuigkeiten: Eine neue PlayStation Indies-Aktion startet ebenfalls am Mittwoch, den 18. August*, und hält zahlreiche Spiele parat, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Besucht hierfür den PlayStation Store, um durch die Auswahl zu stöbern und eure Rabatte zu entdecken.

Cuphead

Aktion gültig bis 02.09.2021

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Aktion gültig bis 02.09.2021

Little Nightmares

Aktion gültig bis 02.09.2021

SpongeBob Schwammkopf

Aktion gültig bis 02.09.2021

Hollow Knight: Voidheart-Edition

Aktion gültig bis 02.09.2021

Goldgräber Simulator (Gold Rush: The Game)

Aktion gültig bis 02.09.2021

Streets Of Rage 4

Aktion gültig bis 02.09.2021

Bee Simulator

Aktion gültig bis 02.09.2021

* Die „Spiele unter“-Aktion beginnt am Mittwoch, den 18. August, um 00:59 (Ortszeit) und läuft bis Mittwoch, den 2. September, um 00:59 Uhr (Ortszeit).

* Die PlayStation Indies-Aktion beginnt am Mittwoch, den 18. August, um 00:59 (Ortszeit) und läuft bis Mittwoch, den 2. September, um 00:59 Uhr (Ortszeit).