Yager: Tencent erwirbt Mehrheit vom Studio hinter Spec Ops - The Line

PC

Der chinesische Internet-Konzern Tencent hat über 50 Prozent der Anteile am Entwickler Yager Development (Spec Ops - The Line) erworben. Im Februar 2020 war Tencent bereits mit einer Minderheitsbeteiligung bei Yager eingestiegen. Damals wie heute teilen beide Firmen nicht mit, wie hoch die Beteiligung von Tencent am deutschen Studio genau ausfällt.

Tencent ist der weltweit umsatzstärkste Publisher und ist als Investor in der Gamesbranche sehr aktiv. Der Internet-Riese hält beispielsweise 100 Prozent der Anteile von Riot Games (League of Legends), 80 Prozent von Grinding Gear Games (Path of Exile) und 48 Prozent von Epic Games. Auch bei den Publishern Activision Blizzard, Paradox und Ubisoft hat Tencent je 5 Prozent der Anteile erworben.

Gegenüber Gameswirtschaft gab Studio-Chef Timo Ullman an, die Mehrheitsbeteiligung von Tencent sei ein großer Vertrauensbeweis für das Potential der Neuausrichtung des Online-Shooters The Cycle. Yager plant dieses Jahr einen Relaunch des PvPvE-Shooters, der letztes Jahr im Epic Games Store in den Early-Access startete und im dritten Quartal 2021 auch auf Steam erscheinen wird. Neben The Cycle arbeite das Team momentan an einem noch unangekündigten Spiel, so Ullmann weiter.