The Cycle: Yager Development erklärt das Spiel im Early-Access-Trailer

PC

The Cycle, der neue actionreiche Sci-Fi-Shooter des deutschen Entwicklers Yager Development wurde vor einem Jahr angekündigt und ist seit über drei Monaten in einer Early-Access-Version spielbar. Nun hat das Studio ein weiteres Video veröffentlicht, in dem es den potenziellen Spielern auf nicht ganz ernst gemeinte Art und Weise versucht zu erklären, was The Cycle für ein Spiel ist und warum es auf gar keinen Fall ein Battle-Royale-Shooter ist. Vielmehr soll es sich um ein "Free to play - Player versus Environment versus Player - First Person Competitive Quest Shooter...Royale" oder kurz F2P-PvEvP-FPCQS handeln. Alles klar?

Der zweieinhalb Minuten lange Gameplay-Trailer, den wir unterhalb der News eingebunden haben, zeigt die weitläufige Spielwelt, die wichtigsten Kernfeatures des Spiels und zahlreiche Kämpfe gegen NPCs, Monster, Fahrzeuge und Raumschiffe sowie andere Spieler, mit denen ihr gleichzeitig im Koop als auch kompetitiv spielen könnt.

Yager Development finanziert das Projekt The Cycle komplett selbst und will das Spiel auch als Publisher selbst vermarkten. Laut dem Entwickler war diese Risiko-behaftete Entscheidung notwendig, um keinerlei Kompromisse bei der Entwicklung eingehen zu müssen. Die künstlerische Vision des Studios soll zu 100 Prozent den Spielern zugute kommen. The Cycle ist weiterhin als Early Access im Rahmen des Open Alpha Tests im Epic Games Store verfügbar, lässt sich sofort herunterladen und kostenlos spielen.